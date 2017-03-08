Durica koşulara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Olcay Şahan salonda çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica ise koşulara başladı. Yusuf Erdoğan ise hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Olcay Şahan salonda çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica ise koşulara başladı. Yusuf Erdoğan ise hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Trabzonspor, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde yapılan idmanda Olcay Şahan ile birlikte kaleci Furkan Taş salonda çalıştı. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Jan Duruca ise takımdan ayrı olarak koşulara başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Slovak oyuncu ile antrenman sahasında özel bir görüşme yaparak durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanda bordo-mavili futbolcular ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.



YUSUF ERDOĞAN, HABERLERİ YALANLADI

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, Kardemir Karabükspor maçı sonrası verilen 3 günlük izinde nişanlısıyla ABD'ye gittiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bordo-mavililerin saat 11.00'de gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yapan tecrübeli futbolcu, 3 günde ABD'ye nasıl gidip-gelindiğini anlamadığını vurguladı. Çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirten Yusuf, "Ben üç günde nasıl Amerika'ya gidip gelirim. Bu haberler tamamen gerçek dışı. Memleketime bile 3 gün içinde gidip-gelmekte zorluk yaşarken ABD'ye nasıl gidip gelirim. Bu haberleri yapanları ispata davet ediyorum. Yoksa adalet önünde onlara mantık davası açacağım" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin / İHA)