Durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Gaziantep'te jandarmada durdurulan ticari araçtan 2 adet kaleşnikof ile 2 adet tabanca, dipçik ve silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarmada durdurulan ticari araçtan 2 adet kaleşnikof ile 2 adet tabanca, dipçik ve silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet, kontrol ve devriye çalışmaları sırasında durdurulan ticari bir araçta yapılan aramada, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 60 adet 7.62 mm piyade tüfeği fişeği 1 adet seyyar dipçikli özel yapım 9 mm tabanca, 1 adet 40'li şarjör, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet Kırıkkale marka 7.65 tabanca, 1 adet şarjör, 178 adet 9 mm tabanca fişeği, 198 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklandı, C.P., V.A. ve M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

