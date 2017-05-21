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Dur ihtarına uymayan minibüsten çıktılar!
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Dur ihtarına uymayan minibüsten çıktılar!

Hatay'da polis ekiplerince yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Suriye ve Irak uyruklu toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da polis ekiplerince yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Suriye ve Irak uyruklu toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan kontrollerde, Antakya çevre yolunda 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucunda tekeri patlayarak yol kenarında bulunan tarlada duran 27 AG 129 plakalı minibüste, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriye ve Irak uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin bazılarının Irak'ın Telafer şehrinden ülkeye giren Türkmenler olduğu ve 3 gündür aç ve ıslak elbiselerle Türkiye'ye geldikleri belirtildi. Polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen göçmenlere yemek yedirildi, ardından elbiseleri değiştirildi.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren minibüs şoförünün yakalanması için operasyon başlatıldı.
(Adem Karagöz - Buğra Güney / İHA)

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