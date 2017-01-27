'Dur' ihtarına uymadı, terör estirdi

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri lastiklerine ateş ederek durdurdu. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, 6 araca çarparak durabildi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobili polis ekipleri lastiklerine ateş ederek durdurdu. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, 6 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerine meydana gelen olayda polis ekipleri durumundan şüphelendiği 34 JLS 18 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca Kocasinan Bulvarı Fuzuli Caddesi girişine kadar devam etti. Polisten kaçan otomobil, seyir halindeki başka araçlara zarar vermeye başlayınca polis ekipleri ateş etti. Otomobilin lastiklerini vurarak durduran ekipler, otomobilden inerek kaçmaya çalışan 1 kişiyi vatandaşların da yardımıyla yakalarken, diğer iki kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Öte yandan, otomobilin camını kıran bir polis memuru da elinden yaralandı. Yaralanan polis memuru ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kazada aracı zarar gören vatandaşlar, kaçan otomobilin durmadığını ve polislerin bunun üzerine aracın lastiklerine ateş ettiğini söyledi. Otomobilde bulunan 2 kişinin de polise direndiğini söyleyen vatandaşlar, yaşadıkları olayın şokunu atlamadıklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)