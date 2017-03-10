Dur ihtarına uymadı polislere çarptı: 2 polis yaralı

Adana'da bir otomobil, motosikletli polislerin 'dur' ihtarına uymayarak polislere çarpıp kaçtı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Adana'da bir otomobil, motosikletli polislerin 'dur' ihtarına uymayarak polislere çarpıp kaçtı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli yunus ekipleri şüphelendikleri, 33 CLA 90 plakalı otomobili durdurmak istedi. Mustafa Mehmet S.'nin kullandığı araç 'dur' ihtarına uymazken, motosikletli yunus ekipleri aracın peşine düştü. Kovalama ardından Mustafa Mehmet S.'nin yönetiminde 33 CLA 90 plakalı araç, polis motosikletine vurdu. Çarpanın etkisiyle motordan düşen 2 polis memuru yaralandı. Diğer polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından iki polis memurunu özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletli yunus polislerine çarptıktan sonra olay yerinden hızla aracıyla ayrılan şahıs, aracını Yenidoğan Mahallesi'nde bırakarak yaya olarak ayrıldı. Polislerin araştırmaları üzerine şahıs, Atakent Mahallesi'nde sakladığı evinde kıskıvrak yakalanırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.