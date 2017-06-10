DUP'un desteğiyle yeni hükümeti kuracak

Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Therasa May'in Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteği ile kuracağı hükümet için bakanları tespit çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Therasa May'in Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteği ile kuracağı hükümet için bakanları tespit çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Bakanlar, Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu kaybetmesinin kesinleşmesinin ardından DUP'un Kuzey İrlanda Milletvekilleri ile görüşmelerin başladığını söyledi. Muhafazakar Partinin hükümeti kurmak için 326 koltuğa ihtiyacı bulunuyor. Seçimlerde sandalye sayısı 13 azalan Muhafazakar Parti, hükümeti kurmak için 8 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor. Kuzey İrlandalı DUP ise seçimlerde 10 milletvekili kazandı.

İşçi Partisi, Muhafazakar Partinin Başkanı Başbakan Theresa May'in hükümeti kurmak için harekete geçmesini istiyor. May, DUP ile yaptığı anlaşmadan dolayı da tenkit ediliyor.

Öte yandan birkaç bakanın yeni hükumette yerlerini koruyacağının kesinleştiği ifade edildi.

