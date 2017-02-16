Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve kabuğunu kırdığını söyleyerek, 'Dünyanın merkezi Türkiye'dir' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve kabuğunu kırdığını söyleyerek, "Dünyanın merkezi Türkiye'dir" dedi.

Bakan Eroğlu, Antakya Kültür Merkezinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, gerçekleştirecekleri projeler ve 16 Nisan'da yapılacak olan referandum hakkında konuştu. Bakan Eroğlu, "Önümüzdeki süreçte bir halk oylaması var. 16 Nisan'da hepimiz sandıklara gideceğiz. Ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye artık çok büyüdü. Kabuğunu kırdı, büyük hedeflerimiz var. İşte Cumhurbaşkanımız 3 tane büyük hedef gösterdi. 2023, 2053, 2071 dedi. Bunları artık yeni bir sistemde cumhurbaşkanlığı sisteminde gerçekleştirmek mümkün. Bu bakımdan özellikle büyük güçlü Türkiye için küresel bir güç için hep birlikte inşallah evet diyeceğiz. Güçlü Türkiye, büyük ekonomi. Özellikle vatandaşlarımızın refah seviyesinin artması için gerçekten büyük hedeflerin gerçekleşmesi için 'evet' diyoruz. Şimdi muhalefet ne diyor 'hayır'. Ya kardeşim ne için hayır diyorsun, efendim rejim meselesi. Rejim meselesi yok. Rejim ise gıda rejimi yaparız. Cumhuriyet yerinde, demokrasi yerinde anayasamızın değişmez 4 maddesi yerinde, onu üzerine düşülmek bile caiz değil. Dolayısıyla rejim meselesi diye bir mesele yok, Türkiye'nin gelişme meselesi var" diye konuştu.



"Dünyanın merkezi Türkiye'dir"

Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1923'ten 2017 yılına kadar diyelim kaç hükümet gelmiş ve bir hükümetin ömrü ortalama kaç yıl hesap edin. Kaç ay. Bir hükümetin ömrünün 17 ay olduğunu göreceksiniz. Ya böyle istikrar olur mu? 16 ay olan var, 8 ay olan var ortalaması. 65. Hükümet 4. zaman ortalaması 17 ay çıktı. 17 ayda bir bakan sadece bakanlığın hangi kapısından girip çıkacağını o süre içerisinde öğrenir. Büyük projeler yapılamaz. Büyük projeler yalnızca istikrarlı yönetimle olur. Koalisyon dönemlerinde hükümetler baş aşağı olmuştur. Artık ülkemiz çok ciddi bir yerde. Dünyanın merkezi Türkiye'dir. Bu yüzden burası dünyanın en stratejik coğrafyasıdır. Burada ayakta kalmanın en yegane yolu güçlü olmaktan geçer. Çok başlılıkla değil tek başlılıkla mümkündür. Hızlı karar alan hızlı yatırımlar yapan yönetimlerle mümkündür. Bu da artık cumhurbaşkanlığı makamıyla mümkündür. Şimdi bakmayın Binali Beyle, Cumhurbaşkanı ile uyum var. Geçmişe baktığımız zaman bütün cumhurbaşkanları başbakanlar kavga etmiştir. Bir anayasa kitapçığı bir cumhurbaşkanı, bir başbakana atıyorsa, ekonomik kriz oluyorsa Türkiye bundan çok şey kaybetti. Muhalefet rejim meselesini söylüyor, meclisin yetkileri daralıyormuş, değil. Yürütme net bir karar verirse Meclisten geçer. Biz gönderiyor isek sizde onaylıyorsunuz. Şimdi öyle olmayacak. Yargı, yürütme ve yasama ayrı olacak daha güçlü olacak. Dolayısıyla diyoruz ki, 16 Nisan'da hep birlikte evet diyeceğiz."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarının kendisini Hatay'ın hizmetkarı olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Eroğlu, Hatay'da 12 tesis açılışının gerçekleşeceğini belirterek, "Benim buraya gelişimin birkaç sebebi var. Benim hasretle beklediğim bazı tesisler vardır. Bu tesislere ilk defa buradan başlayalım dedik Akdeniz Bölgesinde. Çünkü Hatay hakikaten mübarek bir yer. Biliyorsunuz Kuranı Kerim'de de burası zikredilir. Habibi Neccar hakikaten büyük insan. Dolayısıyla burası mübarek topraklar. O yüzden temel atma merasimini buradan başlatalım dedik. İşte burada genel müdürümüz izah etti. Teker teker saymayacağım. Buradaki tesislerin temal atma merasimini yapacağız. Burada 12 tane tesis var. 213 milyon lira bunlar içinde en önemlisi şu Reyhanlı Barajı. Buraya hayat verecek 3 tane baraj var. Çok sayıda gölet var. Bunlardan birisi Reyhanlı Barajı. Ama bu Reyhanlı Barajı kendi havzasında su olmayan ama başka yerlerden su getireceğimiz bir baraj. İnşallah bu yıl sonunda bu barajı bitiriyoruz. Ama birde o baraja su getirecek olan Karasu kanalını çevirecek temeli atacağız. Bitiş tarihini size ilan edeceğiz. Allah izin verirse bunu zamanında bitireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda hükümetimiz karar aldı, çiftçimize, esnafımıza, vatandaşımıza muazzam teşvikler veriyoruz. İnşallah bazı ülkelerle de araları düzelteceğiz, neticede Hatay'daki ekonomi 2017'de çok daha düzgün olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Prof.Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile Orhan Karasayar, Hatay Valisi Erdal Ata, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık ve bölge müdürlerinin katılımıyla temel atmak için butona basıldı.

(Adem Karagöz - Buğra Güney/İHA)