Dünyanın ilk robotu 8 asır önce bu ilimizde icat edilmiş

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, Diyarbakır'ın bir ilim ve irfan merkezi olduğunu belirterek, 8 asır önce İçkale'de, büyük İslam alimlerinden El Cezeri tarafından dünyanın ilk robotunun icat edildiği söyledi.

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, Diyarbakır'ın bir ilim ve irfan merkezi olduğunu belirterek, 8 asır önce İçkale'de, büyük İslam alimlerinden El Cezeri tarafından dünyanın ilk robotunun icat edildiği söyledi.

Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, 1205 tarihinde Artuklu hükümdarlarından Melik Nasiriddun Mahmud döneminde büyük İslam alimlerinden kısa adıyla El Cezeri olarak bilinen Bediüzzan Ebül İz İsmail b. Er'Rezzaz el Cezeri tarafından ele alınan eserde mekanik ve siber metrikin temellerini attığını belirtti. O dönemde dünyada daha robot, mekanik, siber metrikin bilinmediğini vurgulayan Arslanoğlu, El Cezeri'nin eserinde su püskürten fıskiyelerden tutun da otomatik abdest alma makinesine kadar birçok aleti icat ettiği ve bu icatların nasıl kullanılacağını yazdığını kaydetti.



"TOPKAPI SARAYI İSTANBUL İÇİN NEYSE İÇKALE DİYARBAKIR İÇİN O"

Tarihi Sur ilçesine bağlı İçkale'nin önemine dikkat çeken Arslanoğlu, "Biz şuanda asırlarca Diyarbakır ve çevresinin idare edildiği İçkale bölgesindeyiz. İstanbul'un Topkapı Sarayı'na tekabül eden Diyarbakır Saray Kapı dediğimiz noktadayız. Asırlarca Diyarbakır ve bölgesi İslam devletleri tarafından bu noktadan idare edildi. İstanbul Topkapı Sarayı İstanbul için, payitaht için ne kadar önemliyse, Osmanlı üç kıtayı o noktadan nasıl asırlar boyunca idare edildiyse Diyarbakır'da bu noktadan idare edilmiştir. Burası o bakımdan çok önemli bir merkezdir. Bu bulunduğumuz bölgeyi değerli kılan unsurlardan bir tanesi de şudur; 1205 tarihinde Diyarbakır'ın Artukluların idare ettiği bir dönemde Artuklu hükümdarı Melik Nasiriddun Mahmud'un Saraykapı, İçkale dediğimiz yerde himaye ettiği bir İslam alimi vardı, Bediüzzan Ebül İz İsmail b. Er'Rezzaz el Cezeri. Bu büyük İslam alimi o tarihte, o dönemin idarecisinin telkini, teşviki ve ricasıyla bir eser yazdı; Kitap fi Ma'rifeti'l Hiyel'il Hendesiyye El Cami Beynel ilmi ve amelin Naf'i fi Şinaatil Hiyel. Bu büyük İslam bilgininin sekiz asır önce yazmış olduğu eserinde dünyanın hiçbir yerinde robot nedir, mekanik nedir, siber metrik nedir bilinmezken bu bilimin temelini attı. O muhteşem eserinde o dönüm ilk robotlarını icat etti. O eserinde su püskürten fıskiyelerden tutun da otomatik abdest alma makinesine, müzikli saatinden tutun da o dönemin cerrahisinde kullanılan alet edevata varıncaya kadar, onlarda tutun da suyun litresini hesaplayan mekanizmaya varıncaya kadar birçok mekanik ve siber metrik alanına girecek aleti icat etmiş ve serinde bunları detaylı bir şekilde çizmiş ve nasıl kullanılacakları hususunda da lazım olan malumatı vermiştir" dedi.



"DÜNYANIN İLK ROBOTU SUR'DA İCAT EDİLDİ"

Diyarbakır'ın bir ilim ve irfan merkezi olduğunun altını çizen Arslanoğlu, "Diyarbakır'ın bir ilim ve irfan merkezi oluşunun da en büyük alameti farikası budur. Sekiz asır önce dünyanın hiçbir yerinde robot nedir, mekanik nedir, siber metrik nedir bilinmezken dünyanın ilk robotu Diyarbakır'da Sur'da, şuan bulunduğumuz noktada icat edildi. Diyarbakır'a, dışarıda yaşayan insanların böyle bir bakış açısıyla, böyle bir perspektifle bakmalarını ve en kısa zamanda dünyanın ikinci bir yerinde örneği olmayan, tarihi, manevi ve kültürel müktesebatı görmelerini arzu ediyor ve bütün halkımızı Diyarbakır'a davet ediyorum" diye konuştu.



"ARTIK MİSYONUMUZ DİYARBAKIRIMIZI TANITMAK"

Diyarbakır'ın dünyanın hiçbir yerinde ikinci bir örneği olmayan eşsiz değerleri olduğunu kaydeden Arslanoğlu, "Maalesef sahip olduğumuz değerlerin, dünyanın ikinci bir yerinde örneği olmayacak kadar kıymetli, değerli, eşsiz, paha biçilmez değerlerimiz bugüne kadar deşifre edilmedi. Kamuoyu ile istediğimiz düzeyde paylaşılmadı. Artık bu saatten sonra Diyarbakırımızı sınırları içerisindeki tarihi, manevi ve kültürel müktesebatı ve müdevvenatıyla tanıtmak durumundayız. Bundan sonraki misyonumuz Diyarbakır'ı bu yönüyle gündeme getirmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

(Ejder Ediz Işık/İHA)