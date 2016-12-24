Dünyanın ilk katolik kilisesinde Noel kutlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Hristiyanlığın merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk Katolik kilisesi olarak bilinen mağara kilise St Pierre Kilisesinde Hristiyan vatandaşlar Noel'i kutladı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Hristiyanlığın merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk Katolik kilisesi olarak bilinen mağara kilise St Pierre Kilisesinde Hristiyan vatandaşlar Noel'i kutladı. Hatay'da yaşayan Hristiyan vatandaşlar Noel bayramını Antakya Ortodoks Kilisesinde düzenlenen ayinle kutladı. Antakya Ortodoks Kilisesinde düzenlenen ayini Kilise Papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. Akşam saatlerinden itibaren kiliseye gelmeye başlayan Hristiyan vatandaşlara Ortodoks Kilisesi Vakfı tarafından hazırlanan küçük hediyeler verildi. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua ettiler. (Adem Karagöz/İHA)
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