Dünyanın ilk çene protezli caretta carettası müzede

Dünya'nın ilk çene protezli caretta caretta'sı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Müzesinde sergileniyor.

Dünya'nın ilk çene protezli caretta caretta'sı, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Müzesinde sergileniyor.

Dalyan Mahallesi İztuzu Sahilindeki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) 2015 yılında dünyada ilk kez 3 boyutlu yazıcı ile üretilen çene protezi takılan AKUT-3 isimli caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Müzesinde sergileniyor.

Cam bölmede muhafaza edilen caretta caretta, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

AKUT-3 ismini verdikleri kaplumbağaya,2015 yılındaki Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu esnasında, uluslararası bir ekibin katılımıyla yapılan operasyon ile dünyada ilk defa 3D çene protezi takıldığını hatırlatan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Kaplumbağanın merkeze ilk geldiği zaman alt çenesinin adeta bir balta ile kesilmiş gibi olduğunu dile getirdi.

Tomografi çekilmesinin ardından eksik kısmın tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Kaska; "Bu tamamlanan parça takıldı, yaklaşık 2 yıl Kaplumbağa normal faaliyetlerini sürdürebildi. İkincil komplikasyonlarının diğer sorunları ile birleşmesiyle kaplumbağamız maalesef yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Dünyaya örnek olan çalışmanın müzede sergilenmesine karar verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaska, "Burada kaplumbağamızı sabitledik. Müzemizi ziyaret eden herkes, bir kaplumbağaya ilk defa Türkiye'de 3D çene protezi takıldığını öğrenmiş olacak" dedi.

(Cihat Cura/İHA)