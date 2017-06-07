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Dünyanın en yüksek peribacasına Beşiktaş bayrağı asıldı
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Dünyanın en yüksek peribacasına Beşiktaş bayrağı asıldı

Süper Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı, dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asıldı.

Süper Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı, dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asıldı.
Süper Toto Süper Lig 2016-2017 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluğu Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da kutlanmaya devam ediyor. Önceki gün sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarına asılan Beşiktaş bayrakları ile gökyüzüne kutlanan şampiyonluk sevinci, bu kez de dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan Beşiktaş bayrakları ile devam ediyor.
Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören bayrağın Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği tarafından asıldığını dile getiren Dernek Başkanı Tolga Karaca, "Son üç yılda ikinci şampiyonluğumuzu yaşadık. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük peribacası üzerine bugün de Beşiktaş'ımızın üç yıldızlı bayrağını astık. 15. şampiyonluğumuz tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Bayrağımız 10 gün süre ile Uçhisar Kalesi'nde dalgalanacak" diye konuştu.
(Coşkun Sağlamdin / İHA)

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