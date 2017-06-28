'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' Bodrum'un tadını çıkardı
'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ün kazanan Jeremy Meeks Bodrum sokaklarında kız arkadaşıyla dans edip doyasıya eğlendi.
'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ün kazanan Jeremy Meeks Bodrum sokaklarında kız arkadaşıyla dans edip doyasıya eğlendi. Bodrum'da özel bir programa katılan Jeremy Meeks Türkiye'de ayrılmadan önce Bodrum çarşısını gezdi. Kız arkadaşıyla beraber Bodrum'un tadını doyasıya çıkaran Meeks, Bodrum çarşıda da kız arkadaşıyla dans etti. Mağazaları gezen Meeks döner dürüm yiyip ayran içti. Ayakkabı mağazalarından, konfeksiyon mağazalarına kadar bir çok dükkanı gezen Jeremy Meeks Bodrum sandaleti aldı. Jeremy Meeks'in gün içerisinde Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi. (Eren Ayhan /İHA)
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