Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbul'da toplandı

Dünyanın 22 ülkesinden 30 ünlü burun cerrahı, Op. Dr. Abdülkadir Göksel'in ev sahipliğinde, burun cerrahisi üzerine yapılan çalışmalar ve yeni teknikleri anlatmak ve değerlendirme yapmak üzere İstanbul'da bir araya geldi. Op. Dr. Göksel yaptığı konuşmada, 'Burun cerrahisinin Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yeri var' dedi.

Dünyanın 22 ülkesinden 30 ünlü burun cerrahı, Op. Dr. Abdülkadir Göksel'in ev sahipliğinde, burun cerrahisi üzerine yapılan çalışmalar ve yeni teknikleri anlatmak ve değerlendirme yapmak üzere İstanbul'da bir araya geldi. Op. Dr. Göksel yaptığı konuşmada, "Burun cerrahisinin Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir yeri var" dedi.

Amerika'nın ve Avrupa'nın alanında en ünlü cerrahları olarak kabul gören 30 burun cerrahı, Rino İstanbul'da çalışmalarına devam eden Op. Dr. Abdülkadir Göksel'in daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Burun cerrahisine önemli katkıları bulunan Op. Dr. Abdulkadir Göksel, farklı kıtalardan 22 ülkeden gelen meslektaşlarına İstanbul'da gerçekleşen bir toplantıyla ev sahipliği yaptı. Alanında ünlü cerrahların bir araya geldiği toplantıda burun cerrahisindeki son çalışmalar ve yeni teknikler konuşulurken, ayrıca sunum yapmak üzere kürsüye çıkan bazı tecrübeli cerrahlar da özel tekniklerini meslektaşlarıyla paylaştı.



"SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR YERİMİZ VAR"

Şişli'de bir otelde gerçekleşen toplantı sırasında basın mensuplarına bilgi veren Göksel, toplantıyla Türkiye'nin sağlık turizmine önemli katkıda bulunduğunu ifade etti. Burun cerrahisinin daha da iyi seviyelere gelmesini hedeflediklerini belirten Göksel, "22 değişik ülkeden, farklı kıtalardan gelen burun cerrahlarının en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın en önemli burun cerrahları şu an İstanbul'dalar. En iyi teknikleri, en yeni teknikleri konuşuyorlar. Hastalara uygulanan ameliyatlarda en iyi sonuçları nasıl elde edebiliriz, nasıl daha az sıkıntı yaşanarak bu ameliyat yapılabilir; yeni gelişmeler konusunda önemli bir toplantı ve önemli isimleri ağırlıyoruz. Kullanılan teknikler, bilimsel yayınlar ve kendi özel tekniklerini paylaşıyor doktorlar. Türkiye de bu konuda oldukça ileri bir ülke ve bizlerden de çok fazla katılımcı var. Yaklaşık 300 katılımcı sayımız var şu anda. Türkiye önde giden bir ülke burun cerrahisinde. Çok önemli cerrahlarımız var. Çok güzel sonuçlar elde ediliyor Türkiye'de ve sağlık turizminde de önemli bir yerimiz var doğrusu. Avrupa'dan, diğer kıtalardan da gelen hasta sayısı çok fazla" dedi.



"BİR HAFTA SONRA GÜNLÜK YAŞAMA DÖNÜLÜYOR"

Son dönemde teknolojik gelişmelerin olduğunu söyleyen Op. Dr. Abdulkadir Göksel, "Hastalarda artık morarma ve şişme olmadan, kemikler kırılmadan yapılan bir ameliyat haline dönüştü. Biliyorsunuz ki eski tekniklerde çok fazla şişlikler, morluklar oluyordu. Onları çok daha az görüyoruz artık, bu teknolojik gelişmeler sayesinde. Ayrıca burnun iç kısmı hiç törpülenmeden, kemiklerin basit tekniklerle aşağıya indirilerek yapılan bir teknik var. Fransız Doktor Olivier Gerbault burada kendi tekniğini anlattı. İyileşme süreci artık çok daha kısa. Bir hafta sonra artık günlük yaşama çok kolay dönülüyor" dedi.

Türk cerrah Göksel'in, toplantı ve burun cerrahisindeki yeni gelişmeler hakkındaki açıklamalarının ardından, ABD'nin tecrübeli burun cerrahlarından Richard Davis de Türkiye'de burun cerrahisinin son durumunu değerlendirdi. Türkiye, İstanbul ve Türk insanı hakkında olumlu yorumlarda bulunan Davis, Türkiye'de yapılan çalışmaların oldukça başarılı olduğunu ve Türk cerrahların burun estetiği üzerine yapılan çalışmalara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

(Hüseyin Coşkun /İHA)