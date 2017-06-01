Dünyanın en prestijli ödülleri Arter Reklam’a

Kapital Medya Londra tarafından gerçekleştirilen Polaris Ödülleri, alanındaki ilk global organizasyon olmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin 22 yıldır siyasal iletişimle ilgili kritik konuların tartışıldığı konferansta bu yıl 20 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu.

Erol Olçok'un kurduğu Arter, 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik kampanya çalışmalarıyla Avrupa'dan ödüllerle döndü.

Arter, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu" çalışmaları ile en iyi genel kampanya kategorisinde, açık hava uygulamalarında, basılı işler kategoride ve basın kategorisinde altın, gümüş ve bronz derecelerinde 4 ödül birden alarak uluslararası bir başarıya imza attı.

80'lerden bugüne kadar kazandığı birikim, deneyim ve hiç kaybetmediği inancı sayesinde Arter, önemli kampanyalara imza attı. Hem uluslararası hem de yerel markalara hizmet veren Arter, siyasal iletişim alanında dünyanın en büyük ajanslarından biri. Bugün pazarlama iletişiminin tüm alanlarında faaliyet gösteren Arter, uluslararası reklamcılık ilkelerinden vazgeçmeden, yerel düşünceyi de asla göz ardı etmeden çalışmalarına devam ediyor.