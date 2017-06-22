Dünyanın en kaliteli balığı Türkiye'den çıktı

ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen ve toplamda Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ve sömeliyenin jüri üyeliği yaptığı tadım oturumunda SÜRSAN'ın ürettiği Levrek balığı, dünyanın en kaliteli balığı seçildi.

ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen ve toplamda Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ve sömeliyenin jüri üyeliği yaptığı tadım oturumunda SÜRSAN'ın ürettiği Levrek balığı, dünyanın en kaliteli balığı seçildi.

Belçika'nın Brüksel kentinde ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından 13.'sü düzenlenen tadım oturumuna SÜRSAN damga vurdu. Tadım oturumunda 120'den fazla ülke, 2000'in üzerinde ürünle yarıştı. SÜRSAN'ın ürettiği Levrek balığı ise, dünyanın en iyisi seçildi ve SÜRSAN da bu oturumda 3 yıldız almaya hak kazandı. Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ve sömeliyenin jüri üyesi olarak yer aldığı oturumda, SÜRSAN'ın Levrek balığı, yüzde 90'ın üzerinde puan almayı başardı. Ürünler kendi özelliklerine göre kör tadım testine tabi tutulduğu oturumda, testin odak noktası ise tat yoğunluğu. Oturumda yüzde 70'i geçen firmalara 2 yıldız, yüzde 90'ı geçen firmalara ise en yüksek not olan 3 yıldız veriliyor.

