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Dünyanın en iyisi Taha Akgül
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Dünyanın en iyisi Taha Akgül

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2016 yılı sıkletlerinin en iyi 20 güreşçisini belirledi. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, 125 kiloda dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2016 yılı sıkletlerinin en iyi 20 güreşçisini belirledi. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, 125 kiloda dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.
Toplam 24 sıklette yapılan seçmelerde Türkiye'den 18 güreşçi listeye girdi. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda dünyanın en iyisi seçilirken, Grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ile 80 kiloda Aslan Atem ikinci ve yine serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ikinci sırada yer aldı. Olimpiyat üçüncüleri Soner Demirtaş ve Cenk İldem ise sıkletlerinde dünyanın en iyi dördüncü güreşçileri oldu.

DÜNYADA SERBEST STİLİN KRALI TAHA AKGÜL
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. 86 kiloda Olimpiyat ikincisi olan Selim Yaşar ikinci sıradan listeye girerken Olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş dördüncü, 70 kiloda Yakup Gör 14, 65 kiloda Avrupa ikincisi Mustafa Kaya ise 18'inci oldu. 57, 61 ve 97 kilolarda güreşçilerimiz listeye giremedi.

KAYAALP BİR SIRA GERİLEDİ
Grekoromen stilde belirlenen listede ise 130 kilodaki Rıza Kayaalp 2015 yılı Dünya Şampiyonası'nda Kübalı Mijan Lopez'i yenmesiyle dünyanın en iyi güreşçisi seçilirken, 2016 yılında ise Olimpiyat Şampiyonu olan Lopez'in gerisinde kalarak dünyanın en iyi güreşçisi sıralamasında ikinci sırada yer aldı. 98 kiloda Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem dördüncü sırada yer alırken, 85 kiloda Metehan Başar 20'inci ve 71 kiloda Yunus Özel 19'uncu sırada yerini aldı.

ÇEBİ'NİN YERİNİ ASLAN ATEM ALDI
Öte yandan 3 kez Dünya Şampiyonu olan Selçuk Çebi 2015 yılında 80 kiloda dünyanın en iyisi seçilirken, 2016 yılında Olimpiyat'ta istediği başarıyı elde edemeyerek 8. sıraya geriledi. Yine aynı sıklette geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan güreşçi Aslan Atem ikinci sırada gösterilirken bir başka güreşçi Burhan Akbudak ise 19'uncu sırada seçildi. 59, 66 ve 75 kilolarda ise listede sporcumuz seçilemedi.

BAYANLAR TARİH YAZDI
Dünya Güreş Birliği Bayanlar kategorisinde ilk defa listeye altı Milli Güreşçi seçmesiyle birlikte Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu. Listede 75 kiloda Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Yasemin Adar ile 58 kiloda Dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak dokuzuncu sırada yer alırken, 69 kiloda Buse Tosun 10, 63 kiloda Hafize Şahin 12, 53 kiloda Bediha Gün 12 ve 48 kiloda Evin Demirhan dünyanın en iyi 17. güreşçisi seçildi.

2016 YILI TURNUVALARINA GÖRE SEÇTİ
Dünya Güreş Birliği her yıl bayanlar, serbest ve grekoromen kategorilerindeki sıkletlerde dünyanın en iyi 20 güreşçisini seçiyor. Geçtiğimiz günlerde 2016 yılının listesini yayınlayan UWW, Rio Olimpiyat Oyunları, Kalifikasyon, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonaları ve Grand Prix turnuvaları gibi geniş katılımlı turnuvaları baz alarak seçme yaptı. Buna göre yapılan seçmelerde 3 kategori 24 sıklette dünyanın en iyi 20 güreşçisini belirledi.

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİ ARASINA GİRDİ
En çok güreşçisi seçilen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Toplam 30 sıklette yapılan seçmelerde Türkiye'den 18 güreşçi listeye girerken 8 sıklette herhangi bir güreşçimiz listede yer almadı.
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