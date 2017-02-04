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Dünyanın en güçlü pasaportuna hangi ülke sahip ?
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Dünyanın en güçlü pasaportuna hangi ülke sahip ?

Alman vatandaşları vize başvurusu yapmadan her ülkeye rahatça seyahat edebiliyor.

Alman vatandaşları vize başvurusu yapmadan her ülkeye rahatça seyahat edebiliyor.
Henley and Partners Firması'nın yaptığı araştırmaya göre; AB vatandaşları rahatlıkla bütün ülkelere gidebiliyor. Araştırma sonucu açıklanan listede: Almanya'dan sonra ikinci sırada İsveç geliyor. ABD, dördüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 55'inci sırada 102 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler
Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Almanya vize başvurusu yapmadan 177 ülkeye, İsveç 176, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere 175, Belçika, Danimarka, Hollanda ve ABD 174, Avusturya, Japonya, Singapur 173, Kanada, İrlanda, Güney Kore, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve İsviçre 172, Yunanistan ve Yeni Zelanda 171, Avusturya 169, Malta 168, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve İzlanda 167 ülkeye seyahat edebiliyor.

DÜNYANIN EN GÜÇSÜZ PASAPORTUNA SAHİP ÜLKELER
Dünyanın en güçsüz pasaportları sıralaması ise şöyle; Afganistan vize başvurusu yapmadan 25 ülkeye, Pakistan 29, Irak 30, Somali 31, Suriye 32, Libya 38, Eritre, Etiyopya, İran, Nepal, Filistin ve Sudan 37, Kosava, Güney Sudan ve Yemen 38, Bangladeş, Kongo, Lübnan ve Sri Lanka 39, Burundi, Kuzey Kore ve Myanmar 42 ülkeye seyahat edebiliyor.
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