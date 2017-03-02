Dünyanın en çok kazananı Carlos Tevez oldu

Çin Süper Ligi'ne transfer olan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, yıllık 38 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Çin Süper Ligi'ne transfer olan Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, yıllık 38 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Transfer döneminin sona erdiği Çin Süper Ligi'ne Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in yanı sıra bir çok yıldız daha geldi. Chelsea'den Oscar, Zenit'ten Axel Witsel, Villereal'den Pato bonservis bedelleriyle Çin Süper Ligi ekiplerinin kadrosuna katıldı. Tevez, yıllık 38 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu olurken, Brezilyalı Oscar da ara transfer döneminin en pahalı oyuncusu seçildi.

Avrupa'nın 5 büyük ligini geride bırakan Çin Süper Ligi ekipleri, 388 milyon Euro transfer harcaması yaptı. Avrupa'da 250 milyon Euro ile en fazla transfer harcaması yapan İngilizleri de geride bırakan Çin, transfere en çok para harcayan ülke oldu.

Çin Futbol Federasyonu, ülkede transfere uçuk ödemeler yapılmasını önlemek adına ilk 11'de oynayan yabancı oyuncu sınırını 4'ten 3'e düşürdü.

