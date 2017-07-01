Dünyanın en büyük uçak gemisi İsrail'e geldi

Dünyanın en büyük uçak gemisi W.Bush, İsrail'in Hayfa limanına geldi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi W.Bush, İsrail'in Hayfa limanına geldi.

Uçak gemisi USS H.W. Bush İsrail'i 17 sonra ziyaret eden ikinci uçak gemisi oldu. USS H.W. uçak gemisinde 5 bin 700 denizci bulunuyor. Gemide, F18 uçakları, V22 ve CH53 helikopterler olmak üzere 90 civarında hava aracı bulunuyor. 20 kat olduğu belirtilen geminin uzunluğu 330 metre. 1980 ve 1990'larda ABD'nin Altıncı Filosunun Hayfa'da üssü bulunuyordu. İkinci intifadan sonra şehir bir liman şehri olarak kaldı.

İki nükleer reaktörden beslenen ve altıbin bahriye askeri barındıran $4.5 milyar dolarlık geminin gelecek 50 yıl boyunca ABD Deniz kuvvetlerinde hizmet yapması bekleniyor. Geminin 20 yıl ilave yakıt almadan çalışabileceği belirtildi.

Son iki yıldır Arap körfezinde bulunan George Bush uçak gemisinin Suriye ve Irak topraklarındaki DEAŞ hedeflerini bombaladığı da hatırlatıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)