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Dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i
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Dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i

Din görevlisi ve hattat Recai Özsoy, '3 yıllık bir çalışma, ebatları itibariyle ülkemizde daha büyüğü olmayan bir Kur'an-ı Kerim, bundan eminim' dedi.

Din görevlisi ve hattat Recai Özsoy, "3 yıllık bir çalışma, ebatları itibariyle ülkemizde daha büyüğü olmayan bir Kur'an-ı Kerim, bundan eminim" dedi.
Din görevlisi ve hattat Recai Özsoy'un 3 senede yazdığı, 150 kilogram ağırlığındaki, maliyeti yaklaşık 10 bin TL'yi bulan dünyadaki en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim, Altınpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve bugün açılacak 'Kutsal Emanetler Sergisi'nde yerini alacak.

"AÇILDIĞINDA 3 METREKARE OLABİLEN BİR KUR'AN-I KERİM"
Özsoy, Kur'an-ı Kerim'i yazmaya 2009 yılında başlayıp 2011 yılında bitirdiğini söyleyerek, "3 yıllık bir çalışma, ebatları itibariyle ülkemizde daha büyüğü olmayan bir Kur'an-ı Kerim, bundan eminim. Ebatları; bir sayfası bir buçuğa 110 santimetre ebatında, açıldığında 3 metrekare olabilen bir Kur'an-ı Kerim'dir. Yazısı, Hüsrev Hattı ile yazılmış, dizayn edilmiştir, 1,5 kilograma yakın mürekkep kullanıldı. Tabii 1,5 kilogramlık mürekkeple de böyle bir eser oluşur hiç şüphesiz. Uzun bir süreç, uzun bir çalışma, gayretin, sevginin, sabrın, sebatın sonucunda ortaya çıkan bir eser. Ağırlığı itibari ile de 150 kilogram ağırlığında olan bir eser. Gerçekten uzun yıllar sevgiyle, sebatla yaptığımız bu eserin ülkemizde bize kısmet olmuş olması da ayrı bir özellik. Bizim elimizden, bizim divitimizden böyle bir eserin oluşması da beni ayrıca mutlu etti. Kur'an-ı Kerim'e başlayıp da bugüne kadar ki en büyük arzum her kim görür de bize 'Allah razı olsun' derse en güzel dua budur. Gerçekten biz bunu istedik, nihayetinde bu sonuca ulaştık, vatanımıza, milletimize, gelecek nesillere inşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR VAR GÜCÜMLE UĞRAŞTIM VE BAŞARDIM"
Kur'an-ı Kerim'i yazmaya gördüğü bir rüya sonucunda karar verdiğini belirten Özsoy, "Rüyamda Selahattin Eyyubi'nin kılıcını gördüm, rüyada bana kılıcını verdi. Bu beni çok düşündürdü, kılıcın ne anlama geldiğini çok düşündüm ama yorumcuların bana söylediği 'Büyük bir eser' yani Kur'an-ı Kerim'in olabileceğini, böyle bir mesajı bana verdiler. Ben de bunu gerçekleştirmek için bugüne kadar var gücümle uğraştım ve başardım. İsterdim ki daha büyük bir şey yapayım ama maalesef kağıt olarak daha büyük ebatta basımın olmadığını gördüm. Yani boy açısından sıkıntı yok ama en açısından sıkıntı var, birinci hamur daha enli bir kağıt bulamadığım için bu büyüklükte yapabildim ama arzu ederim ki daha büyüğü olsun" şeklinde konuştu.

"GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA TEKRAR BAŞVURACAĞIM"
Özsoy, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yaptığını fakat olumsuz bir neticenin geldiğini kaydederek, "Daha büyük bir Kur'an-ı Kerim'in olabildiğine dair bilgi aldım ancak o Kur'an-ı Kerimlerin dijital büyütme olduğunu ama bizim eserin el yazması olduğunu biz kabul ettiremedik. Ama tekrar başvuracağım" açıklamasını yaptı.
Eseri yazarken ailesinin başından sonuna kadar kendisiyle olduğunu belirten Özsoy, "Soğuk kış gecelerinde, zor günlerde, zor zamanlarda illaki hep bana destek oldu ona da teşekkür ediyorum zaten her seferinde bu böyle oldu. Allah razı olsun diyorum ve temennim o ki inşallah bu eseri ne kadar insan okursa hep dua etsinler onu istiyorum" diye konuştu.
(Goncagül Özcan - Ömer Çetin / İHA)

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