'Dünyanın dört bir yanında barışa yatırım yapma zamanı'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Barışgücü harekatları için harcanan paranın, küresel silahlanma için harcanan paranın yüzde 0,5'ine denk geldiğini ve bunun da yerinde yapılmış bir harcama olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Barışgücü harekatları için harcanan paranın, küresel silahlanma için harcanan paranın yüzde 0,5'ine denk geldiğini ve bunun da yerinde yapılmış bir harcama olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "29 Mayıs Birleşmiş Milletler Barışgücü Uluslararası Günü" vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Guterres, "Yıllar içinde BM Barışgücüne olan talep sürekli artış gösterdi ve günümüzde tüm zamanların neredeyse en üst seviyesine ulaşmış bulunuyor. Barışgücü dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın yaşamına olumlu katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Farklı büyüklükte ve farklı görevlerle konuşlandırılmış olmalarına rağmen tüm BM Barışgücü misyonlarının tek hedefinin insanların yaşamını kurtarmak, insanları korumak, barış için ortamı hazırlamak ve sonuçlandırmak olduğunu ifade eden Guterres, söz konusu harekatların siyasi süreçlerin başlaması ve gelişmesi için zaman ve ortamın gelişmesini sağlayarak uzun vadeli kazançlar elde edilmesine imkan verecek kısa süreli yatırımlar olarak öngörüldüklerini belirtti.

Guterres, bugüne kadar 54 BM Barışgücü harekatının kendilerine verilen görevi yerine getirerek sonlandırıldığını, Fildişi Sahili ve Liberya'daki Barışgücü harekatlarının da yakında tamamlanacağını ve böylece Angola, Kamboçya, Hırvatistan, El Salvador, Guatemala, Namibya, Sierra Leaone, Timor-Leste ve diğer birçok yerdeki başarılı BM Barışgücü harekatları arasındaki yerlerini alacaklarını söyledi.

Görev hedeflerine ulaşan diğer harekatları da sonlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Guterres, ayrıca, BM Barışgücünü reformdan geçirerek etkinliğini artırmayı ve barışgücünün gittikçe daha fazla zorlu koşullarla karşı karşıya kaldığı yeni döneme daha fazla uyum sağlamalarını hedeflediklerini kaydetti.

Günümüzde BM Barışgücü harekatları için harcanan paranın, küresel silahlanma için harcanan paranın yüzde 0,5'ine denk geldiğini ve bunun da yerinde yapılmış bir harcama olduğunu belirten Guterres, "Harcanan bu miktar çatışmaların yayılmasının ve ekonomik kazançların eriyip gitmesinin yol açacağı kaybın da sadece ufak bir bölümünü teşkil ediyor" dedi.

Guterres, başarılı barışgücü harekatları sonucu inşa edilen istikrar ve güvenlik sonrasında yapılan yatırımın ekonomik büyüme ve refahın katlanarak artmasını sağladığını sözlerine ekledi.

"BM tüm barışgücü harekatlarının ilk aşamadan son aşamaya kadar en etkin maliyette gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyor" diyen Guterres, sürekli olarak reform, yeniden yapılandırma ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfettiklerini belirtti.

BM Barışgücünün, sürdürülebilir barışın inşası için sürekli yeni yollar aradığına dikkat çeken Guterres, barışgücü harekatlarının sadece ateşkesi gözlemleyen yapılar olmaktan çıktığını, artık sivilleri koruma, eski savaşçıların silahsızlandırılması, insan haklarının korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, özgür ve adil seçimlerin yapılması, kara mayınlarının yarattığı risklerin azaltılması gibi daha birçok görevi yerine getirdiğini bildirdi.

Göreve başladığı Ocak ayından bu yana barışgücü mensupları da dahil olmak üzere BM personeli tarafından işlenen cinsel istismar ve taciz belasına son verilmesini birincil önceliklerinden biri yaptığını vurgulayan Guterres, mükemmel olmadıklarını, ancak yapılan hatalardan ders almasını bildiklerini ve hem çalışanlarını hem de kaynaklarını, yalnızca sorumluluk duygusu ile değil, hizmet götürdükleri insanlar ve toplumlara daha yararlı kılacak şekilde konuşlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu konuda üye devletlerle birlikte çalışmayı bekliyorum. Bu konudaki ortaklığımız barışgücünün başarısının merkezinde yer alıyor, çünkü askeri birliklerin nereye gideceğine, ne yapacağına ve hangi kaynaklarla destekleneceklerine üye devletler karar veriyor" diyen Guterres, kalıcı barışın sağlanmasına yönelik verilen sözlerin yerine getirilebilmesi için üye devletlerle BM'nin yakın iş birliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Barış harekatlarında kadınların askeri birliklerde, polis gücünde ve sivil personel içinde daha önde gelen bir rol oynamalarını sağlamayı önceliklerimden biri yaptım" diyerek sözlerini sürdüren Guterres, toplumsal cinsiyet eşitliğinin zaten gerekli olduğunu, ancak kadınların varlığının sürekli barış olasılığını artırırken cinsel istismar ve sömürü vakalarını da azalttığını sözlerine ekledi.

Guterres, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihimiz boyunca BM bayrağı altında profesyonelce, kendini görevine adayarak ve kahramanca yer almış olan bir milyondan fazla kadın ve erkeğe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görev başında hayatını kaybeden 3 bin 500'den fazla barışgücü personelinin hatırasını da saygı ile anıyoruz."

Guterres, geçtiğimiz yıl 117 barışgücü personelinin yaşamını yitirdiğini, bunların arasında 43 ülkeden asker, polis, sivil çalışanlar, BM Gönüllüleri ve yerel personelin bulunduğunu, 2017 yılı içinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12'ye ulaştığını belirtti.

Genel Sekreter Guterres, barışgücünün uluslararası topluluk adına BM Anlaşmasında en açık şekilde ifade edildiği üzere "gelecek kuşakları savaş felaketinden korumak" için çaba harcadığını belirtti ve "Onlara olan borcumuz büyük" diyerek mesajına son verdi.

(İlker Turak /İHA)