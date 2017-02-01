01.02.2017 13:11 Dünyaları kazandırdılar, bedavaya döndüler

Beşiktaş'a geçen sene 26 milyon Euro kazandıran Demba ba, Ersan ve Atınç üçlüsü, 1 yıl aradan sonra bedavaya tekrar siyah-beyazlı formada buluştu. Beşiktaş'a geçen sene 26 milyon Euro kazandıran Demba ba, Ersan ve Atınç üçlüsü, 1 yıl aradan sonra bedavaya tekrar siyah-beyazlı formada buluştu.

Ara transfer döneminde kadrosuna Matej Mitrovic, Ryan Babel, Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm'ü katan Beşiktaş, bu 4 futbolcudan sadece Mitrovic için kulübü Rijeka'ya 4 milyon 200 bin Euro bonservis ücreti ödedi.



TRANSFER BAŞARISI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve transfer komitesinin çalışmaları Türk Futbolu'na örnek olacak işlere imza atıyor. 1,5 yıl önce Demba Ba transferinden 13 milyon Euro, Atınç transferinden de 6 milyon Euro kazanan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Ersan transferinden 7 milyon Euro'yu kasasına koymuştu. Siyah Beyazlılar toplamda 3 futbolcudan 26 milyon Euro kazandı. Bu kazançla birlikte Finansal Fair-Play sıkıntılarından da kurtulan siyah-beyazlı kulüp, devre arasında transferdeki başarısını sürdürdü. 26 milyon Euro'ya satılan bu üç futbolcu siyah-beyazlı takıma geri döndü ve bu dönüş sonunda Beşiktaş'ın kasasından 1 Euro dahi çıkmadı. Sezon sonuna kadar kiralanan Demba Ba'nın maaşını Çin Kulübü karşılayacak, Ersan'a ise Çin'de yıllık kazancı olan 4,5 milyon Euro'nun yüzde 10'u olan 450 bin Euro ödenecek. Leipzig'den sezon başında kiralanan Atınç Nukan'a 750 bin Euro garanti para ve puan başı 4 bin Euro ödenecek. Beşiktaş, Atınç'ı kadrosuna kattığı için de RB Leipzig'den 100 bin Euro para almıştı.



DEVRE ARASINDA 1 MİLYON 750 BİN EURO HARCANDI

Beşiktaş'a devre arasında 4 futbolcu gelirken, Kerim Frei ve Olcay Şahan ile yollar ayrıldı. Kerim için Birmingham City, Beşiktaş'a 2 milyon 250 bin Euro ödedi. İngiltere Championship ekibinin Premier Lig'e yükselmesi halinde, Beşiktaş'ın kasasına 800 bin Euro daha girecek. Olcay'ın Trabzonspor'a transferinden ise siyah-beyazlı kulüp 200 bin Euro kazandı. Transferde Mitrovic'e 4,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Beşiktaş, Kerim ve Olcay'dan 2 milyon 450 bin Euro kazandı. Siyah-Beyazlı ekibin kasasından çıkan toplam miktar 1 milyon 750 bin Euro'da kaldı.

(Doğan Gündoğdu / İHA)

