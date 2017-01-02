02.01.2017 12:41 Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen silahlı terör saldırısının ardından Hollanda, Venezuela, İsveç, Bosna-Hersek, İsviçre, İngiltere, Kazakistan dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen silahlı terör saldırısının ardından Hollanda, Venezuela, İsveç, Bosna-Hersek, İsviçre, İngiltere, Kazakistan dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.



Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Ortaköy'de gerçekleşen silahlı terör saldırısının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları yağdı. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodrguez, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, UNESCO Genel Sekreteri Irina Bokova, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısının ardından Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti ve teröre karşı dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

