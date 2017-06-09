Dünyadan Ramazan manzaraları

Dünyanın bir çok ülkesinden Ramazan kareleri birlik, yardımlaşma ve mutluluğu resmediyor.
Dünyanın bir çok ülkesinden Ramazan kareleri birlik, yardımlaşma ve mutluluğu resmediyor. Tüm Müslümanları bir araya getiren Ramazan ayı, farklı ülkelerdeki Müslümanlar tarafından aynı şekilde yaşanıyor. Filistin, Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar, ibadet ederken, iftar alışverişi yaparken, sahurda davullar çalınırken ve yardımlaşma görüntüleriyle renkli karelere konu oldu.
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