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Dünyadaki yardımın 5'te 1'i Türkiye'den
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Dünyadaki yardımın 5'te 1'i Türkiye'den

Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu'na göre; Türkiye en çok insani yardım yapan 2. ülke oldu ve birçok ülkeyi geride bıraktı.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri, bugün 17. Küresel İnsani Yardım Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 2016'da en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye, ABD'nin ardından ikinci oldu. Türkiye'yi, İngiltere, AB kurumları ve Almanya takip etti.

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YARDIMLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye'nin 2014'te yaptığı insani yardım miktarı 3,2 milyar dolar iken geçen yıl iki katına çıkarak, 6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre de üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, geçen yıl ise ikinci ülke olmuştu.

EN CÖMERT ÜLKE

Gayri safi milli hasıla gelirinin yüzde 0,75'ine denk gelen insani yardımlar, Türkiye'yi dünyadaki "En cömert ülke" konumuna getirdi. Milli gelirine göre, dünyada en çok yardım yapan ülke olan Türkiye'yi, yüzde 0,18 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 0,15 ile Lüksemburg izledi.

DÜNYADAKİ YARDIMIN 5'TE 1'İ TÜRKİYE'DEN

Rapora göre ayrıca, 2015'te dünyada yapılan yardım tutarı 25,7 milyar dolar iken, 2016'da 27,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık insani yardım, geçen yıl dünyada yapılan yardımın 5'te 1'inden fazlasını oluşturdu.

EN ÇOK YARDIM SURİYE'YE

Dünyada en çok insani yardım 2,14 milyar dolar ile Suriye için yapıldı. Suriye'yi 1,5 milyar dolar ile Yemen, 956 milyon dolar ile Ürdün, 935 milyon dolar ile Güney Sudan ve 888 milyar dolar ile Irak izledi.

İlk günden beri Suriye krizi mağdurları için din, dil, ırk ayrımı yapmadan açık kapı politikası uygulayan Türkiye, bugün, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi oldu. Savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni bir hayat sunan Türkiye, AFAD koordinasyonunda kurduğu 23 barınma merkezinde, Suriyeli sığınmacıların olması gereken tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

AFAD barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların de ötesinde, meslek kursları veriliyor, erken yaşta evlilik ile ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için BM standartlarında bugüne kadar 25 milyar doları aşkın bir kaynak harcadı. Uluslararası toplumun, Türkiye'nin bu fedakarlığına katkısı ise 526 milyon dolar oldu.

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