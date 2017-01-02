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Dünyada her yıl yaklaşık 1,7 milyon insan veremden ölüyor
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Dünyada her yıl yaklaşık 1,7 milyon insan veremden ölüyor

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, verem hastalığı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi, hastalığa dikkatinin çekilmesinin önemini belirtti.

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, verem hastalığı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi, hastalığa dikkatinin çekilmesinin önemini belirtti.

Dr. Demirel, 1-07 Ocak tarihleri arasında kullanan ile ilgili yaptığı açıklama da, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduğunu anlattı. Bu insanların yüzde 10'unun yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunduğunu kaydeden Dr. Kadir Demirel, "Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her yıl 1,7 milyon insan bu hastalıktan ölmektedir. Verem mikrobu, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi olmayan her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Verem hastalığı oluştuğunda; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi gibi genel yakınmalar görülür. Bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı gibi akciğer şikayetleri ortaya çıkar. İki-üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Dr. Demirel açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar ücretsiz olarak Verem Savaşı Dispanserlerinden verilmektedir. Tedavi en az 6 ay sürer. İlaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü tedaviyi yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün önerdiği bu stratejiye Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) denilir. Dünyada tek etkene bağlı ve tedavisi mümkün olan hastalıklar içinde en çok ölüme yol açan hastalık verem hastalığıdır. Bu nedenle toplumdaki tüm bireylerin bu konuda duyarlı olması, hastalık bulguları olan kişilerin teşhis için en kısa sürede Verem Savaşı Dispanserlerine başvurması, hastalık tespit edilenlerin de tedavilerini hekim tarafından önerilen şekilde eksiksiz olarak tamamlamaları çok önemlidir."
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