Dünyada bir ilk: Çin'de kuruluyor

Çin, içinde 40 bin ağaç barındıracak dünyanın ilk Orman Kenti Projesi için harekete geçti.

Çin, içinde 40 bin ağaç barındıracak dünyanın ilk Orman Kenti Projesi için harekete geçti.

Çin'in Guangxi eyaletinin güneyindeki Liuzhou kentinde dünyanın ilk orman kenti kurulacak. İtalyan Mimar Stefano Boeri tarafından tasarlanan ve içinde 40 bin ağaç barındıracak orman kentinin inşası başladı.

İtalyan Mimar Stefano Boheri, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını artırmaya çalışan Çin'de toksik gaz üretimini engellemek ve hava kirliliği ile mücadele edebilmek için binaların yeşillikler içinde olduğu bir kent tasarladı. 2020 yılında tamamlanması planlanan Liuzhou Orman Kenti'ne giden bir hızlı tren hattı kurulacak. Orman kentindeki binalarının dış cepheleri bitkiler ve ağaçlarla kaplı olacak. Kentin elektrik ihtiyacının güneş ve jeotermal enerji ile karşılanabileceği düşünülüyor.

Orman şehri tamamlandığında 30 bin kişiyi barındırabilecek. Dikilecek ağaçlar sayesinde yılda 10 bin ton karbondioksit emilebilmesi amaçlanıyor. Ekilecek 40 bin ağacın yılda 900 ton oksijen üretmesi bekleniyor ve kentin yaklaşık 1 milyon bitkiyi bünyesinde barındıracağı belirtiliyor.