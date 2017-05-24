Dünyaca ünlü şirket operasyon merkezlerini İzmir'e taşıyor

Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye aldığı bölgesel yatırım kararıyla İzmir'de Allianz Kampüs inşaatına başladı. Allianz Türkiye'nin operasyon merkezi olarak hizmet verecek Allianz Kampüs'te 27 milyon euroluk yatırımla ilk etapta 650, ilerleyen dönemde ise bin 100 kişi çalışacak ve bölgesel istihdamda önemli bir adım olacak. Müsait pozisyonlar için ise üniversiteden yeni mezun gençlere öncelik tanınacak.

Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye aldığı bölgesel yatırım kararıyla İzmir'de Allianz Kampüs inşaatına başladı. Allianz Türkiye'nin operasyon merkezi olarak hizmet verecek Allianz Kampüs'te 27 milyon euroluk yatırımla ilk etapta 650, ilerleyen dönemde ise bin 100 kişi çalışacak ve bölgesel istihdamda önemli bir adım olacak. Müsait pozisyonlar için ise üniversiteden yeni mezun gençlere öncelik tanınacak.

Dünyanın en büyük sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinden Allianz, büyüme öngörüleri, iş sürekliliği odağı, sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımı doğrultusunda Türkiye'deki operasyon merkezini İzmir'e taşıyor. Yatırım tamamlandığında bölgenin istihdamına büyük katkı sağlayacak Allianz Kampüs 2018'de hizmete girecek ve ilk etapta 650, ilerleyen dönemde de toplam bin 100 kişiye istihdam sağlayacak.



"YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ"

Bölgesel yatırım kararıyla inşasına başlanan yeni operasyon merkezi Allianz Kampüs ile ilgili detayları paylaşmak üzere İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, "Türkiye sigorta sektörünün lideri olarak Türkiye'nin potansiyeline inanıyor, yatırımlarımıza İzmir'deki Allianz Kampüs projemizle devam ediyoruz. 27 milyon euroluk yatırım ile Allianz Kampüs ülkemizin ekonomisine, sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedeflerine katkıda bulunacak. Kendi iş sürekliliğimize önemli bir güvence getirecek Allianz Kampüs, müşterilerimize her aşamada daha iyi operasyonel süreç ve hizmet sunmamızı sağlayacak" dedi.



"İSTİHDAMDA YENİ MEZUN GENÇLERE ÖNCELİK TANINACAK"

Allianz Kampüs'ün sunacağı istihdam olanakları hakkında bilgi veren Aylin Somersan Coqui, "Allianz Kampüs ile ilk aşamada 650, sonrasında ise kademeli olarak bin 100 kişilik istihdam sağlayacağız. Hedefimiz, açılacak iş pozisyonlarının yüzde 70'inde üniversiteden yeni mezun olup iş hayatına adım atacak gençleri istihdam etmek. Bu gençleri öncelikli olarak çağrı merkezi, elementer operasyonları, hayat ve emeklilik, müşteri hizmetleri, hasar, provizyon ve risk değerlendirme bölümlerinde işe alacağız" dedi.

Yeni operasyon merkezi için değerlendirme sürecinde birçok ili mercek altına alarak kapsamlı araştırmalar yaptıklarını dile getiren Aylin Somersan Coqui, bu seçimde Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan İzmir'in güçlü ekonomisi, kalifiye iş gücü zenginliği, yüksek yaşam standartları, birçok ulusal ve uluslararası yatırıma ev sahipliği yapması, elverişli iklimi, kolay ulaşım olanakları ile öne çıktığını belirtti.



DOĞA VE ÇALIŞAN DOSTU AKILLI BİR ÇALIŞMA MEKANI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, toplam 27 milyon euroluk yatırımla inşa edilmekte olan Allianz Kampüs, 17 dönümlük bir arsa üzerinde yer alıyor. Havaalanına yakın bir konumda, ticari ve konut alanlarının yoğunlaştığı bölgede yer alan Allianz Kampüs'ün her detayı sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, "doğa ve çalışan dostu" olarak tasarlanıyor. Özgün mimarisiyle kente değer katacak olan Allianz Kampüs, teknolojinin sunduğu olanaklarla yeni nesil akıllı bina olacak şekilde planlanıyor. Allianz Kampüs, iki katlı ve yatay yapısı, basketbol, voleybol, tenis sahası ve koşu parkuru gibi açık hava spor sahaları, iç mekan spor salonu ve geniş yeşil alanı ile de ferah bir ortam sunacak. Allianz Kampüs'ün gelişmiş bilgi ve iletişim altyapısı kağıtsız ofis modelini desteklerken dünya standartlarında enerji tasarrufu önceliğiyle çevrenin korunmasına maksimum katkıda bulunacak.



YATIRIMIN YÜZDE 80'İ TÜRK ŞİRKETLERE AYRILDI

Allianz Kampüs yatırımının yüzde 80'i ulusal, projenin inşaat kapsamında kullanılan malzeme bütçesinin yüzde 80'i Türkiyeli şirketlere ayrılıyor. Duvar malzemeleri, seramikler, doğal ve suni taş kaplamaları, tavan malzemeleri, ahşap işleri, camlı bölmeler, vitrifiyeler, perdeler, beton, demir, klima santralleri, menfezler, borular, valfler, vanalar, kablolar, panolar, kablo tavaları, zayıf akım sistemleri, aydınlatmalar, peyzaj ürünleri, altyapı işleri yerli tedarikçilerden sağlanıyor.



OPERASYON BİRİMLERİ KAMPÜS'E TAŞINACAK

Müşteri hizmetleri operasyonları, elementer operasyon, sağlık operasyon, hayat emeklilik satış sonrası hizmetler Allianz Kampüs'e taşınacak. Allianz Kampüs'te görev alacak çalışanlar birçok cazip olanak ve sosyal hakka sahip olacak. Çalışanlar bu kapsamda özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik planlarına şirket katkısı, hayat sigortası, esnek çalışma saatleri, haftanın bir günü uzaktan çalışma gibi olanaklardan yararlanabilecek. Allianz Kampüs'te çalışmak isteyen adayların, https://www.allianzsigorta.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/allianz-kariyer web sitesindeki formu doldurarak genel başvuruda bulunabilecekleri ve kendilerine en uygun pozisyonlar için yıl boyunca kariyer sitelerinde yayımlanacak ilanları takip edebilecekleri bildirildi.

(Mihrap Düzöz/İHA)