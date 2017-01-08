08.01.2017 13:07 Dünyaca ünlü pasta şefleri ünlü baklavacıyı ziyaret etti

2. Uluslararası Gatromasa Gastronomi Konferansı için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü pasta şefleri, Nadir Güllü'yü ziyaret etti. 2. Uluslararası Gatromasa Gastronomi Konferansı için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü pasta şefleri, Nadir Güllü'yü ziyaret etti.



Yerli ve yabancı şef ve yatırımcıları ortak bir platformda bir araya getirmek, Türkiye'de gastronominin gelişimini sağlamak, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak ve yabancı gastronomileri Türk gastronomisiyle buluşturmak amacıyla 2. Uluslararası Gatromasa Gastronomi Konferansı düzenleniyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü pasta şefleri Türkiye'ye geldi. Türk mutfağı ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan şefler, Nadir Güllü'yü de ziyaret etti. Nadir Güllü ile sohbet eden şefler, baklavanın nasıl yapıldığı ve baklava yapımındaki inceliklerle ilgili bilgiler aldı.

