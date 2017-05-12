Dünyaca ünlü eğlence mekanı tarih oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1979 yılından buyana eğlence sektörünün önde gelen mekanlarından Halikarnas diskonun yıkımına başlandı. Devlet hazinesine ait olan bölümün yıkımı için iş makineleri eğlence mekanına girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1979 yılından buyana eğlence sektörünün önde gelen mekanlarından Halikarnas diskonun yıkımına başlandı. Devlet hazinesine ait olan bölümün yıkımı için iş makineleri eğlence mekanına girdi.

Ege'nin Türkiye'nin ve Dünya'nın en ünlü eğlence mekanlarından biri olan Halikarnas Club'ın sahibi Süleyman Demir, basın toplantısı yaparak 38 yıllık işletmesini kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Bugün ise iş makineleri diskonun önüne gelerek hazineye ait bölümleri yıkmaya başladı. İşçiler molozları keserken iş makineleri ise kulübün yarısını yıktı. Diskoya gelen bir vinç, 4 kamyon ve 40 işçi kulübün, restoran, müzik duvarı ve sahile bakan bölümündeki kafeterya alanındaki demir bariyerleri ve duvarları yıktı. Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü işçileri tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemini esnaflar ve vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.

