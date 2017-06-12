Dünya yansa umurunda olmaz

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Edremit ilçesinde de büyük ölçüde hissedilirken, bir kadının markette depreme hiç aldırış etmeden alışverişe devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Edremit ilçesinde de büyük ölçüde hissedilirken, bir kadının markette depreme hiç aldırış etmeden alışverişe devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

