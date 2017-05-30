Dünya starlarından Manchester mağdurları için yardım konseri
Justin Bieber,Cold Play,Katty Perry gibi dünya starları Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği yardım konserine katılacak.
Justin Bieber,Cold Play,Katty Perry gibi dünya starları Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği yardım konserine katılacak. Justin Bieber,Cold Play,Katty Perry gibi dünya starları Ariana Grande'n Manchester mağdurları için düzenlediği yardım konserine katılacak. Konser, Pazar günü Manchester'daki Old Trafford Kriket Sahasında gerçekleştirilecek. 50 bin kişilik kapasiteye sahip sahada gerçekleştirilecek yardım konserinin gelirleri Manchester acil fonuna aktarılacak. Konserde ayrıca One Direction grubu üyesi Niall Horan, Miley Cyrus, Usher ve Pharrell da katılacak.
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