Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dünya şampiyonluğunu Rektör Polat ile paylaştılar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dünya şampiyonluğunu Rektör Polat ile paylaştılar

Japonya'da 17-18 Aralık tarihleri arasında 28'incisi düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması'nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü öğrencileri, elde ettikleri bu büyük başarıyı Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile paylaştı.

Japonya'da 17-18 Aralık tarihleri arasında 28'incisi düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması'nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü öğrencileri, elde ettikleri bu büyük başarıyı Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile paylaştı.

21 ülkeden 48 robotun katıldığı Uluslararası Sumo Robot Yarışması'na 4 robotla katılan ve hem dünya birinciliği hem de ikinciliğini kazanan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü üyeleri, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

"Robotun beşiğinde büyük başarı elde edildi"

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Robot Kulübü'nün (KAROT) "robotun beşiği" şeklinde tanımladığı Japonya'da çok güzel ve önemli bir başarıya imza atarak Türkiye'yi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Polat, "Ekibimiz geçen sene de 'Sakin' adlı robotumuz ile tüm rakipleri eleyerek dünya birincisi olurken 'Yokozuna' (Başpehlivanlık) unvanı ile ülkemize dönmüştü. Bu sene düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması'nda ise 21 ülkeden 48 robotun yer aldığı yarışmada birinciliği ve ikinciliği elde ettiler. Ben haberi aldığımda çok duygulandım. Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır hocama da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır bu işi ekibi ile birlikte mekatronik ve de diğer alanlarda çok güzel götürdü. Daha önce de elektrikli aracımız 'Nar' ile TÜBİTAK'tan çeşitli ödüller alındı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Rektör Polat sözlerinin sonunda, "Araştırma geliştirme adına bizden ne isteniyorsa kapımız sonuna kadar açıktır. Karabük Üniversitesi olarak hep beraber daha güzel işlere imza atmamız temennisi ile hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Rektör Polat tarafından başarılarından dolayı Robot Kulübü adına Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır'a plaket takdim edildi, öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

"Sanayiye dönük de robotlar üreteceğiz"

Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır da yaptığı açıklamada kulübün çalışmaları ile Japonya'daki yarışmada elde edilen başarı hakkında bilgi vererek, "Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'ın katkısı ile üniversitede Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu alanda sadece yarışma amaçlı değil; sanayiye dönük robotlar üretilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bu bilgi birikimini daha yaygın bir şekilde kullanacağız" diye konuştu.

"Avcı" rakiplerine acımadı

Japonya'da düzenlenen uluslararası yarışmaya Avcı, Sakin, Zet ve Hırçın olmak üzere dört sumo robotla katılım sağlayan Karabük Üniversitesi, Avcı isimli robotla Japon ulusal ikincisini eleyerek çeyrek finale yükselip, çeyrek finalde de ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan robotu eleyerek finale çıktı. Final maçında ise Sakin isimli robot ile karşılaşıp 2 - 1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla Avcı isimli sumo robotu dünya birincisi olurken ekibin Sakin isimli robotu ise dünya ikincisi oldu.

"Yokozuna unvanı bu yıl da korundu"

Karabük Üniversitesi Robot Kulübü bu yıl düzenlenen şampiyonada Japonların kendi milli güreşi olan sumoda en iyi sumocu (bizdeki başpehlivan) unvanı olan "Yokozuna" unvanını tekrar kazanma ve unvanını koruma başarısını gösterdi. Karabük Üniversitesi Robot Kulübü, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek dünyanın ve ülkemizin en iyi sumo robotlarına sahip olma gururunu ülkemize yaşattı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adana'da ambalaj fabrikasında patlama
Duterte'nin hedefinde bu kez BM temsilcisi vardı
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu
KYK'dan Halep'e destek
Çameli beyaza büründü
AOSB 2015 Yılı Başarı ödülleri sahiplerini buldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Rusya'dan öldürülen Büyükelçi için yeni açıklama
Rusya'dan öldürülen Büyükelçi için yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adana'da ambalaj fabrikasında patlama
Adana'da ambalaj fabrikasında patlama
Duterte'nin hedefinde bu kez BM temsilcisi vardı
Duterte'nin hedefinde bu kez BM temsilcisi vardı
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu
Balıkesir'de FETÖ' den kapatılan dershane, Halk Eğitim Merkezi oldu
KYK'dan Halep'e destek
KYK'dan Halep'e destek
Çameli beyaza büründü
Çameli beyaza büründü
AOSB 2015 Yılı Başarı ödülleri sahiplerini buldu
AOSB 2015 Yılı Başarı ödülleri sahiplerini buldu
Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye yükseldi
Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye yükseldi
Meram'da sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor
Meram'da sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor
Bin 400 kilometrelik uyuşturucu sevkıyatını İzmir polisi durdurdu
Bin 400 kilometrelik uyuşturucu sevkıyatını İzmir polisi durdurdu
Berlin'de tırla pazara dalan saldırgan İtalya'da öldürüldü
Berlin'de tırla pazara dalan saldırgan İtalya'da öldürüldü
Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da öldürüldü
Berlin saldırısı zanlısı İtalya'da öldürüldü
Kadın sağlığında teknoloji ezber bozuyor
Kadın sağlığında teknoloji ezber bozuyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English