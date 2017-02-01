01.02.2017 12:12 Dünya Şampiyonasına eşi hazırlıyor

Avrupa World Beauty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Model birincisi olan Ersen Öznesil Londra'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Türkiye ve Kıbrıs'ı temsil edecek. Öznesil'in antrenörlüğünü ise Hollandalı eşi Anne Öznesil yapıyor. Avrupa World Beauty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Model birincisi olan Ersen Öznesil Londra'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Türkiye ve Kıbrıs'ı temsil edecek. Öznesil'in antrenörlüğünü ise Hollandalı eşi Anne Öznesil yapıyor.

Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Ersen Öznesil, Londra'da düzenlenen World Beauty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Model (kas modeli) branşında birinciliğiyle büyük bir başarıya imza atmıştı. World Beauty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Model (kas modeli) Avrupa 1'inciliğini ilk kez Türkiye'ye getiren Öznesil, Ağustos ayında Londra'da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasına katılıyor.



ANTRENÖRÜ HOLLANDALI EŞİ

24 - 27 Ağustosta Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya World Beauty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Model dalında Türkiye'yi temsil edecek olan Öznesil'e Hollandalı eşi Anne Öznesil ise büyük destek veriyor. Her gün milli sporcu ile birlikte antrenmana giden Anne, eşinin antrenörlüğünü yapıyor. Anne, günde 2 saat boyunca hem spor yapıyor hem de eşini Dünya Şampiyonasına hazırlıyor.



DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Avrupa birinciliğini ilk kez Türkiye'ye getirerek büyük bir başarı elde eden 34 yaşındaki sporcu Öznesil Dünya Şampiyonasında da iddialı olduğunu açıkladı. Bodrum'da bir otelde fitness hocalığı yapan Öznesil sporcu yetiştirmeyi de ihmal etmiyor. Londra'daki O2 Arena'da gerçekleştirilecek olan dünyanın en iyi kas modellerini ve fitness modellerinin seçildiği şampiyonadan kas modeli sıkletinde yarışacak olan Öznesil, Avrupa birincisi olarak Pro Card almaya da hak kazanmıştı. Öznesil, elde ettiği bu başarı ile dünyanın en iyi sporcularıyla yarışacak.

Milli sporcu Öznesil Dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandığını anlatarak "Dünya'da Türkiye'yi ve Kıbrıs'ı temsil edeceğim. Ağustos ayının 24 ile 27'si arasından Londra'da olacak yarışma. Normalde başka ülkede olacaktı yarışma ama geri Londra'ya alındı. Bu benim için büyük bir şans. Geçen sene aynı ülkede Avrupa şampiyonu olmuştum. Aynı arenada yine bir şampiyonluk alacağımı düşünüyorum. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Eşim ile beraber hazırlanıyoruz bu yarışmaya. Eşimde benim yanımda antrenörüm olarak gelecek. Türkiye'den daha önce Avrupa şampiyonluğunu alan olmamıştı. Dünya şampiyonasına ise profesyonel olarak gidiyorsunuz. Şu anan kadar buradan bir derece alan yok. İlk ben olmayı hedefliyorum. İnşallah bu şampiyonluğu Bodrum'a getiririz. Geçen senede iddialı konuşmuştuk ve İddiamızı gerçekleştirmiştik çok şükür. Bu sene hedeflerimiz büyük. İyi hazırlanıyorum ama hem maddi hem manevi olarak zorluklar çekiyoruz. Desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu dönem içerisinde arkadaşlarımız, dostlarımız ve ailemiz bizlerle beraber. Önderler yapı market sahibi Önderbey ve gastro mutfak sahibi Berkan Köroğlu desteklerini hiç esirgemediler sağ olsunlar. Eşime çok teşekkür ediyorum. Antrenmanlarımda eşim bana yardımcı oluyor, beslenme şeklime dikkat ediyor, yardımcı oluyor. Şu anda günde 2 saat yakın hazırlık, antrenman yapıyorum. Benim asıl hazırlık sürecim 12 hafta boyunca sürecek. Haziran ayında daha sıkı bir antrenmana başlayacağım. Form düzeyimi fazla bozmadan antrenmanlarıma devam ediyorum. 12 hafta boyunca yapacağımız diyet ve antrenmanlar çok daha ağır olacak. Elimizden geldiği kadar iyi hazırlanıp o yarışmada derece alacağız"dedi.



GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Vücut geliştirme yapan geçlere tavsiyelerde bulunan Öznesil, vücut geliştirme ve beslenme için birçok é mail ve telefon aldığını söyleyerek, "genç arkadaşlarımız bu işi kısa yoldan nasıl yaparız diye düşünüyorlar. Nasıl biran önce vücut geliştirme yaparım diyorlar ama bu yanlış bir yol. Vücut geliştirmek uzun süreçli bir yol. Spor bir yaşam tarzı. Bizim yaptığımız bu spor iyi beslenme ve düzgün bir yaşamın olması gerektirir. Vücut geliştirme yapan arkadaşlarımıza öncelikle doğal beslenmelerini tavsiye ediyorum. Düzenli olarak spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İnternet sitemden olsun sosyal medyadan olsun zaman zaman bu spora gönül vermiş arkadaşlarla tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu sporun en başta olması gereken şey yüzde 60 beslenme, diğer kalan yüzde 40 ise spor ve dinlenme"ifadelerini kullandı.



AVRUPA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Türkiye'de ilk kez Avrupa Şampiyonasının yapılacağını müjdeleyen Öznesil "İstanbul'da Avrupa şampiyonası yapılacak. Tam tarih belli değil ama yakın dönemlerde bununla ilgili bir tarih belirlenecek. Bu şampiyona ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu da bizim için çok büyük bir başarı, Avrupa World Beauty Fitness & Fashion yarışmasının Türkiye'de yapılması. Avrupa'da çok büyük bir ilgi gören bir yarışma bu. Dünya basını ve Avrupa tarafından izlenen bir yarışma. Bu yarışmanın İstanbul'da olması çok güzel bir şey. Bu yarışmada Dünya'nın en iyi bay, bayan Fitness ve Muscle modelleri gelip yarışacaklar. Bunun için Avrupa basını da İstanbul'da olacak. Yakın bir dönem içerisinde yarışma tarihide belli olacak.



"EŞİM ŞAMPİYON OLACAK"

Öznesil'in Hollandalı eşi Anne'ye ise bu yarışmanın hedefleri olduklarını ifade ederek "Eşimin şampiyon olacağına inanıyorum. Bu bizim en büyük hedefimiz ve bunu en iyi şekilde yapacağız. Eşime sonuna kadar destekliyorum. Ve onu en iyi şekilde bu yarışmaya hazırlayacağım"dedi.

(Eren Ayhan/İHA)

