Dünya Offshore Şampiyonası tamamlandı

Adana'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Adana Valiliği Grand Prix Kupası'nı Yuka Yacht takımı kazandı.

Adana'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Adana Valiliği Grand Prix Kupası'nı Yuka Yacht takımı kazandı.

Dün başlayan Dünya Offshore Şampiyonası ikinci ayağı, Seyhan Baraj Gölü'nde sona erdi.

Big Chefs, Beşiktaş - Işıklar, AGİAD- Işıklar, STFA, Fujairah Team, Yuka Yacht, Işıklar Racing Team ve Efe Project takımlarının yarışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

20 tur süren yarışlarda Kerem Tuncel ve Alpay Akdilek'in Yuka Yacht takımı 40 dakika 30 saniye ile birinci olurken Fujairah Team takımı 42 dakika 22 saniye ile ikinci, Efe Project ise 20 tur süren yarışta 19 tur atarak 40 dakika 33 saniye ile üçüncü oldu.

Yarışın sonunda dereceye girenlere kupaları verildi. Yuka Yacht takımının pilotları Kerem Tuncel ve Alpay Akdilek, birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

(Umutcan İşledici / İHA)