Dünya Offshore Şampiyonası Adana'da başladı

Adana'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Adana Belediye Başkanlığı Kupası'nı Yuka Yacht takımı kazandı.

Adana'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Adana Belediye Başkanlığı Kupası'nı Yuka Yacht takımı kazandı.

Dünya OffShore Şampiyonası ikinci ayağı Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde başladı. Şampiyonanın açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, benzer etkinliklere her zaman ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da ilk etabının Suudi Arabistan'da başladığı şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti anlattı.

Big Chefs, Beşiktaş - Işıklar, S.T.F.A, Fujairah Team, Yuka Yacht, Işıklar Racing Team ve Efe Project takımlarının zamna yarışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yuka Yacht 1 dakika 47 saniye ile birinci olurken Big Chefs takımı 1 dakika 52 saniye ile ikinci, Efe Project ise 1 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu.

Yarışın sonunda dereceye girenlere kupaları verildi. Yarın saat 15.00-16.00'da Adana Valiliği Grand Prix gerçekleştirilecek.

(Nuri Pir / İHA)