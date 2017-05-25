'Dünya'nın çatısı'na 26 saatte tırmandı

İspanyol dağcı Kilian Jornet, Everest Dağı'na 26 saatte tırmanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

İspanyol dağcı Kilian Jornet, Everest Dağı'na 26 saatte tırmanarak kırılması zor bir rekora imza attı.

İspanyol dağcı Kilian Jornet, 'Dünya'nın çatısı' olarak kabul edilen Tibet Platosunda bulunan Everest Dağ'ına oksijen maskesi kullanmadan 26 saatte çıktı. Everest'in Tibet bölgesi tarafından tırmanışını başlatan Jornet, zirveye ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. Everest'e en kısa sürede tırmanma rekorunu ilk olarak 2016'nın Eylül ayında kırmak isteyen 29 yaşındaki dağcı, kötü hava koşulları nedeniyle bunu başaramamıştı.

Hava koşullarının uygun seyretmesi halinde dağcıların Everest'e çıkmaları 2-3 haftalarını alıyor. Şu ana kadar Everest'e maskesiz tırmananların sayısı ise 200'ü geçmedi. Her sene yüzlerce dağcının zirvesine ulaşmaya çalıştığı Everest, adeta açık hava mezarlığı. Sadece geçen ay Everest'e tırmanmaya çalışan 5 dağcı hayatını kaybetmişti.

(İdris Altun/İHA)