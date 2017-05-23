Dünya liderlerinden Manchester'daki saldırıya kınama

Dünya liderleri, 22 kişinin hayatını kaybettği Manchester Arena'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dünya liderleri, 22 kişinin hayatını kaybettği Manchester Arena'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Manchester Arena'da ABD'li şarkıcının konserinde terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından liderlerlen kınama mesajları geldi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan yaptığı açıklamada, "Londra, bu barbarca ve mide bulandırıcı saldırının ardından bugün birleşiyor. Bu saldırı, binlerce çocuğun ve gençlerin katıldığı bir konser için korkak bir terör eylemiydi. Kalbim, kurbanlarla onların aileleriyle ve saldırıdan etkilenen herkesle. Londra'daki güvenlik önlemlerini gözden geçiren Büyükşehir Polisi'yle temas halindeyim. Londralılar bugün sokaklarda daha fazla polis görecekler. Manchester ve İngiltere terörizm tarafından asla sindirilemeyecektir. Yaşam şeklimizi yok etmek ve bizi bölmek isteyenler asla başarılı olamaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Fransa ve İngiltere'nin teröre karşı birlikte çalışacağını ifade etti. Macron'un bugün İngiltere Başbakanı Therasa May ile görüşme yapmayı planladığı belirtildi.



"EN KORKAK TERÖRİZM"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise basına yaptığı açıklamada, terör saldırısını kınayarak gençlerin hedef alındığı saldırıyı "En korkak terörizm" şeklinde ifade etti. Philippe, İngiliz vatandaşlarına üzüntüsünü belirterek, Fransız halkının İngiltere'yle dayanışmasını ve sarsılmaz dostluğu olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, "Manchester'a yapılan acımasız saldırı karşısında büyük üzüntü ve şok yaşadım. Terörizm, sevincin olması gereken bir yerde korku uyandırmaya çalıştı. Ailelerin ve gençlerin bir araya geldiği bir yerde, saldırı gerçekleştirilmesi büyük üzüntü veriyor. Bugün sizlerle birlikte yas tutuyoruz. Bu korkak saldırılar,aşağılık eylemlerin faillerini yenmek için birlikte çalışmak konusunda kararlılığımızı güçlendirecek" ifadelerini kullandı.



"GÜÇLÜ DURACAĞIZ VE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham da saldırıyı kınayarak "Güçlü duracağız ve birlikte olacağız. Böyle olduğumuz zaman kazanamazlar. Bugün canımız yanıyor ama güçlü olacağız. Bu şehir geçmişte de zor günler geçirdi" dedi.



TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Batı Şeria'da Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İngiliz halkıyla mutlak dayanışma içinde olduğunu belirtti. ABD Başkanı "Bu terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlere büyük üzüntü duyuyorum. Hayatlarını seven bir çok genç ve masum insan, kötü niyetliler tarafından öldürüldü" dedi.

