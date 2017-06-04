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Dünya liderlerinden Londra mesajları
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Dünya liderlerinden Londra mesajları

Dünya liderleri, Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dünya liderleri, Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gerçekleştirilen saldırıları dünya liderleri de kınadı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı kınayarak Londra ve Birleşik Krallık için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı kınayarak, her zamankinden daha fazla İngiltere'nin yanında olduklarını ifade etti. Macron, "Bu yeni trajedi karşısında Fransa her zaman olduğundan daha fazla İngiltere'nin yanındadır. Duygu ve düşüncelerim hayatını kaybedenlerin yanında" ifadelerini kullandı.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, dualarının ve dayanışmanın İngiliz halkı ile olduğunu söyledi.

"İNGİLTERE'NİN YANINDAYIZ"
Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırıyı kınayanlar arasında yer aldı. Merkel, "Bugün, korku ve yas içinde birleşmiş durumdayız. Almanya olarak terörün her çeşidi ile mücadelede İngiltere'nin yanındayız" dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise, gelişmeleri korku ile takip ettiğini ifade ederek, "Duygu ve dualarım saldırıda hayatını kaybedenlerin yanında" dedi.

PUTIN, MAY İLE GÖRÜŞTÜ
Rus lider Vladimir Putin saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. İngiliz halkına başsağlığı dileklerini gönderen Putin, daha sonra İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, May'e "terörle mücadelenin ortak tepki" olacağını söyledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, "Londra'dan kötü haberler geliyor. Durumu takip ediyoruz" dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de saldırıyı kınayarak, İngiliz halkına başsağlığı dileklerini gönderdi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.

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