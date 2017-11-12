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Dünya liderleri ASEAN için Filipinler'de
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Dünya liderleri ASEAN için Filipinler'de

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da aralarında bulunduğu liderler, ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da aralarında bulunduğu liderler, ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e geldi.
Filipinler'in başkenti Manila, bu yıl 31'incisi düzenlenen Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirve 10 üye ülke ve 11 partner ülkenin liderlerini bir araya getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın da katılacağı zirve 14 Kasım'a kadar sürecek. Ülkede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı zirvenin gündem maddeleri arasında Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, Güney Çin Denizi'ndeki iddialar, bölgesel ticari anlaşmalar ve terörle mücadele yer alıyor.
Zirve kapsamında Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Necip Rezak, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalan Nobel ödüllü Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi başkent Manila'ya geldi.

TRUMP'A PROTESTO
Zirvede gözler Trump'ın Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile gerçekleştireceği görüşmede. Geçtiğimiz yıl ASEAN Zirvesi öncesi eski ABD Başkanı Barack Obama'ya sert ve küfürlü ifadeler kullanan Duterte ile Trump'ın görüşmesinde hangi konuların ele alınacağı merak konusu.
Öte yandan, Trump'ın Filipinler ziyaretinden saatler önce başkent Manila'da Trump karşıtı eylemler gerçekleştirildi. ABD'nin Manila Büyükelçiliğine yürümek isteyen protestocular polisle karşı karşıya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" yazılı pankartları taşıyan eylemciler, Trump karşıtı sloganlar attı.
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