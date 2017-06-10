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Dünya Kupası yolunda rakip Kosova
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Dünya Kupası yolunda rakip Kosova

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeler Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında yarın Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeler Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında yarın Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 2018 Dünya Kupası Elemeler Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda TSİ 21.45'te Kosava mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, geride kalan 5 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez mağlup oldu. İki maçta da eşitliği bozamadı. Milliler, bu maçta 7 gol kaydederken, 5 gole de kalesini kapayamadı.

GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK
Rusya'da düzenlenecek turnuvaya grubu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt katılırken, ikinci olan Play-off oynayacak. Şu an grupta 8 puanla ve averajla 4. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 13 puanla ilk sırada bulanan Hırvatistan'ın 5 puan gerisinde bulunuyor. Gruptaki iddiasını sürdürebilmesi için millilerin kritik Kosova maçından galip gelmesi gerekiyor.

KOSOVA'YA KARŞI 2'DE 2
İki ülke bugüne kadar 1 resmi, 1 de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. I Grubu'nda daha önce Türkiye'de Kosova ile mücadele eden ay-yıldızlılar, sahadan Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleri ile 2-0 galip ayrılmıştı. 2014 yılında oynanan hazırlık maçından da Türkiye, rakibini 6-1 mağlup etti.
Bu maç öncesinde Milli Takım'da Arda Turan olayı gündemi bir anda değiştirmişti. Uçakta gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı kavga olayından sonra Turan, ay-yıldızlı formayı bıraktığını açıkladı. Bu olayın A Milli Futbol Takımı'nı nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Kosova ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ile Jan Patak yapacak.
(Oğuzhan Ort / İHA)

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