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Dünya ikincisi tekvandocular yurda döndü
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Dünya ikincisi tekvandocular yurda döndü

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak takım halinde dünya ikincisi olan tekvando milli takımı yurda dündü.

23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak takım halinde dünya ikincisi olan tekvando milli takımı yurda dündü.
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği 2 altın ve 1 gümüş madalya ile genel sıralamada 183 ülke arasında ikinci sırayı alma başarısı gösteren tekvando milli takımı, yurda döndü. Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde, milli sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu olurken, 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
Tekvandoda büyük başarı elde eden milli sporcular, Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Milli takım kafilesini karşılayanlar arasında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Gençlik ve Spor hizmetleri İstanbul İl Müdürü Cemil Boz ve federasyon yetkilileri yer aldı.

HEDEF, 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI
Kadınlar 67 kiloda dünya şampiyonu olan Nur Tatar Askari, "Kamp döneminin ve zorlu antrenmanların ardından iki yılın sonunda gelen bir başarı oldu. 2015 yılında Rusya'da dünya ikincisi oldum ve bunu şampiyonluğa çevirmem gerekiyordu. 5 zorlu maç yaptım ve gerçekten olimpiyatlardaki rakiplerimle savaştım. Olimpik bir sıklette yarışıyorum ve gerçekten dünyanın her yerinde bu sporu çok iyi yapıyorlar. Mücadelemizi verdik ve tüm Türkiye'nin de desteğini hissettik. Şampiyonluğa ulaştığım için mutluyum. İstiklal Marşı'nı okutup kupayı ülkeme getirdiğim için çok gururluyum. İnşallah bundan sonra 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya olur"dedi.
Kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonluğunu elde eden Zeliha Ağrıs ise, "Çok zorlu bir süreçten geçtim. Üç ay öncesine kadar elim kırıktı. Elim kırık şekilde antrenman yapıyordum. Hocam sürekli psikolojik destek uyguladı. Maçlarım çok iyi gitmemişti ama dünya şampiyonu olacağıma inanıyordum. İnşallah tekrar dünya şampiyonu olarak ülkeme bu gururu yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
(Ferhat Yasak / İHA)

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