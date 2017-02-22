Dünya genelinde askeri harcamalarda büyük artış yaşandı. Artışta ABD birinci sırada yer alıyor.

Dünya genelinde askeri harcamalarda büyük artış yaşandı. Artışta ABD birinci sırada yer alıyor.

ABD geçen sene 547 milyar dolar askeri harcama yaptı. Bu da küresel harcamanın yüzde 45'ine denk geliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), ABD'nin geçen seneki askeri harcamalarının 2. Dünya Savaşından bu yana her yılki ortalamasında daha yüksek olduğunu kaydetti. ABD'den sonra İngiltere, Çin, Fransa ve Japonya geliyor.

2010 - 2016 yılları arasında yapılan harcamalarda bölgesel bazda en çok artış ise yüzde 162'yle Doğu Avrupa'da gerçekleşti. Bunda en büyük pay ise Rusya'da Rusya'nın askeri harcamalarda geçen sene yüzde 13 artış oldu. Kuzey Amerika'da ise aynı dönemde yüzde 65 artış görüldü. Bunda ABD'nin payı çok büyük. Son 10 yıl içinde Orta Doğu'da askeri harcamalarda artış yüzde 62, Güney Asya'da yüzde 57, Afrika ve Doğu Asya'da yüzde 51 oldu. Batı Avrupa ise harcamalarda en az artış olan bölge oldu. Burada sadece yüzde 6'lık artış görüldü. Bunu yüzde 14'lik artışla Orta Amerika takip etti. Çin'in son 10 senede askeri harcamalarının ise 3 kat arttığı belirtildi.

(Metin Altınışık / İHA)