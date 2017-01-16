Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor

Bu yıl 47'nci kez düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılışını, ilk kez WEF toplantılarına katılan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping yapacak.

Bu yıl 47'nci kez düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılışını, ilk kez WEF toplantılarına katılan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping yapacak.
İsviçre'nin Davos kasabasında 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantıları bu yıl da 100 ülkeden 3 bin üst düzey katılımcıyı bir araya getiriyor. Katılımcılardan bin 200 kişinin uluslararası şirketin CEO'su olduğu açıklandı. 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirveye Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve çok sayıda Türk iş adamı katılıyor.
Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek olan zirvenin ana konusunu "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" oluştururken ekonomik büyüme, piyasa ekonomisinde kaybedenlerle kazananlar arasındaki denge mekanizmasının kurulması, dijitalleşmenin toplumun üzerindeki etkileri, uluslararası işbirliği ve pazarların açık, daha adi olması önemli konu başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca geçtiğimiz yılın en çok tartışılan konusu olan "Dördüncü Sanayi Devrimi" başlığı bu yıl da tartışılacak ekonomik konuların başında geliyor. Öte yandan forumda ele alınacak önemli konuların başında bölgesel ve iç savaşlar, terörle mücadele, bölgesel sorunlar, Avrupa Birliği'nin geleceği, AB'de artan ırkçılık gibi önemli başlıklarda oturumlar düzenlenecek. Ayrıca mültecilik ve sorunları, açlık, doğal afetler, çevre felaketleri gibi insani sorunlar da Dünya Ekonomik Forumu'nda tartışılacak konuların arasında yer alıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Davos Xi Jinping, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Nobel Barış Ödülü sahibi Kolombiya Devlet başkanı Juan Manuel Santos, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Hollanda Kraliçesi Maxima, Ürdün Kralı 2.Abdullah ve Kraliçe Rania, Belçika Kraliyet Çifti Philippe ile Mathilde ve Norveç'in Veliaht Prensi Haakon Mette-Marit, Foruma katılacak isimler arasında bulunuyor.
Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iki temsilcisi olan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya'dan Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ve Fransız mevkidaşı Michel Sapin, İtalyan Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan, Euro Grup Başkanı Jeroen Dijsselbloem ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de Foruma katılacak.
Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl için 86 kişiyi Genç Küresel Lider olarak ilan etti. Genç Küresel Liderler arasında Türkiye'den de McKinsey ortağı Bengi Korkmaz ve Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu da yer aldı.
(Mehmet Koca / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Muradiye Belediye Başkanı gözaltına alındı
Sur'daki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe ne kadar açık verdi ?
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
ABD'li komutanlar el pençe...
ABD'li komutanlar el pençe...
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Trump'tan Davos kararı!
Trump'tan Davos kararı!
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Muradiye Belediye Başkanı gözaltına alındı
Muradiye Belediye Başkanı gözaltına alındı
Sur'daki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı
Sur'daki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi
222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe ne kadar açık verdi ?
Bütçe ne kadar açık verdi ?
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu
Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu
İstanbul'da akılalmaz olay: Gökten buz kütlesi düştü
İstanbul'da akılalmaz olay: Gökten buz kütlesi düştü
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
5. hafta heyecanı yarın başlıyor
5. hafta heyecanı yarın başlıyor
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Genç postacıdan 5 aydır haber alınamıyor
Genç postacıdan 5 aydır haber alınamıyor
Polis çarpıp kaçan sürücüyü 'dikiz aynasından' buldu
Polis çarpıp kaçan sürücüyü 'dikiz aynasından' buldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English