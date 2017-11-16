16.11.2017 20:03 Dünya devi 7 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'nın önemli markalarından Siemens, elektrik santrallerinde kullanılan su türbinlerinde yaşanan durgunluktan dolayı 7 bin kişinin işine son vermeye hazırlanıyor. Almanya'nın önemli markalarından Siemens, elektrik santrallerinde kullanılan su türbinlerinde yaşanan durgunluktan dolayı 7 bin kişinin işine son vermeye hazırlanıyor.

Dünyada enerji elde etmedeki farklı sistemlerin ortaya çıkması ve türbinli sistemlerin kullanılamamasından dolayı Almanya'nın Leipzig ve Görlitz kentlerindeki fabrikalarını kapatma kararı alırken, Erfurt'taki fabrikasını da satışa çıkardığını duyurdu. Türbin üretiminde 16 bin çalışanı bulunan Siemens, 2018 yılı itibariyle dünya genelinde çoğunluğu Almanya'da olmak üzeri Avrupa'daki fabrikalarından 2 bin 500 ve ABD'deki işletmelerinden ise bin 800 kişiye çıkış verileceğini açıkladı. 1847 yılında Almanya'da kurulan ve dünya genelinde 352 bin kişiye işveren Siemens, geçtiğimiz yıl 79 milyar 600 milyonluk ciro yaptı.

(Mehmet Koca /İHA)

