Dünya derbisi yarın

THY Euroleague'in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.
THY Euroleague'in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. THY Euroleague'in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
26 Ocak Perşembe 20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank 21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan ... 27 Ocak Cuma 20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes 20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas 21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia 22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg 23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
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