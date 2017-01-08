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Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
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Dünya dans şampiyonu ihtiyar delikanlılar, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin 'Dünya Şampiyonu' dans takımı, ekibe yeni katılan çiftleriyle şubat ayında yapılacak 'Türkiye Dans Şampiyonası' için hazırlıklara başladı. 8 çift, 4-6 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılacak şampiyonada Senior-4 kategorisinde tüm madalyaları gözüne kestirdi.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nin 'Dünya Şampiyonu' dans takımı, ekibe yeni katılan çiftleriyle şubat ayında yapılacak 'Türkiye Dans Şampiyonası' için hazırlıklara başladı. 8 çift, 4-6 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılacak şampiyonada Senior-4 kategorisinde tüm madalyaları gözüne kestirdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evlerinde aldıkları dans dersleriyle Ekim ayında turizm bölgesi Belek'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'na tango, vals, foxtrot, quick step'te sergiledikleri performansla damga vuran efsane takım, yeni çiftleriyle bu kez Türkiye şampiyonası için hazırlanıyor.

En genci 57 en yaşlısı ise 72 yaşında olan, Celal Şahin - Mine Kırış, Necdet Akbaş - Türkan Nassl, Abdullah Tulu - Esma Pınar, İsa Vuran - Sabriye Kaya, Süleyman Tanrıöver - Hatice Hiçdurmaz, Seracettin Tav - Nurhayat Şahin, Günay Özer - Emel Özgür, Semra Torlak - Erşan Hıdırlıoğlu çiftleri, 4 - 6 Şubat tarihlerinde Adana'da düzenlenecek şampiyona için çalışmalarını Fener Yaşlı Evi'nde sürdürüyor.

Dans eğitmeni Şima Elif Umdu, yaşadıkları Dünya Dans Şampiyonası'nın ardından Yaşlı Evi'ndeki dans derslerine ilginin arttığını söyledi. Belek'te düzenlenen şampiyonaya 6 çiftle katılırken Türkiye şampiyonasına 8 çiftle karılacaklarını kaydeden Umdu, "Aramızda eski yarışmacılarımızdan da var. Çok azimli ve istekliler. Adana'da gerçekleştirilecek şampiyona çok önemli. Türkiye'nin her yanından sporcular geliyor ve senede 1 defa yapılıyor. Biz tüm sporcularımızla senior-4 kategorisinde yarışacağız" diye konuştu. Umdu, yeni madalyalar konusunda iddialı olduklarını da sözlerine ekledi.

Muratpaşa efsanesinin yeni üyelerinden ve takımın en kıdemlisi 72 yaşındaki Türkan Nassl, ekibe 1 ay önce dahil olduğunu söyledi. Dansın özellikle orta ve ileri yaş grubu için hem bir sosyalleşme hem de sıhhatli ve haraketli kalabilme adına çok önemli olduğunu dile getiren Nassl, "Ayrıca çok da heyecanlıyız" dedi.

"Dans benim hayatım her şeyim" diyerek sözlerine başlayan takımın yeni üyelerinden 57 yaşındaki Semra Torlak, 1.5 ay önce ekibe katıldı. Adana'daki şampiyona için çocuklar gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Torlak, "Süper, harika bir şey. Bu yaşta bizi böyle heyecanlandırmaları çok güzel" dedi.
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