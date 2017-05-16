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Dünya bunu konuşuyor! Trump'la ilgili bomba iddia
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Dünya bunu konuşuyor! Trump'la ilgili bomba iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürüldü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edildi. 

Yetkililer, müttefiklerinin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktarılan bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizen yetkililer, Trump'ın kararının, DEAŞ'ın içerideki çalışmalarına erişime sahip bir müttefikle işbirliğini tehlikeye attığı yorumunu yaptı.
Görüşmeden sonra Beyaz Saray yetkililerinin, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesini (NSA) arayarak, hasarın kontrol alınması için adımlar attığı belirtildi.

EN GİZLİ BİLGİYİ PAYLAŞTI

Bir yetkili, bunu, ABD'li casusların en gizli seviye için kullandığı terminoloji olan "şifre bilgi" sözüyle nitelendirirken, Trump'ın, "müttefiklerle paylaşılandan daha fazla bilgiyi Rus Büyükelçiye açık ettiğini" söyledi.

Yetkililer ayrıca Trump'ın görüşmede ABD'nin istihbarat ortağının tehdit tespit ettiği, DEAŞ'ın kontrolündeki kentin ismini de verdiğini, bunun özellikle çok büyük bir sorun teşkil ettiğini, Rusya'nın bu ayrıntıyı, ABD'nin müttefikini veya müttefikin istihbarat kapasitesini belirlemek için kullanabileceğini savundu.

ORTAK ENDİŞELER DİLE GETİRİLDİ

Görüşmede yer alan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın sadece terörizmle ilgili ortak endişeleri dile getirdiğini savundu.Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, "Başkan ve dışişleri bakanı, havacılığa yönelik tehditler dahil, terörist örgütlerden gelen yaygın tehditleri gözden geçirdi. Hiçbir şekilde herhangi bir istihbarat kaynağı veya yöntemi tartışılmadı, kamuoyunca hali hazırda bilinmeyen herhangi bir askeri operasyon ifşa edilmedi." dedi.

TRUMP GENİŞ YETKİYE SAHİP

ABD hükümetinde hemen hemen herkesin bu tür meseleleri muhaliflerle konuşması yasa dışı. Öte yandan Trump, başkan olarak devlete ait gizli bilgileri açıklama konusunda geniş yetkiye sahip.

Rusya ve ABD, DEAŞ'ı düşman olarak addediyor ve terörist tehditler konusunda sınırlı bilgi paylaşımında bulunuyor.

BEYAZ SARAY YALANLADI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Başkan Trump ile Lavrov arasındaki görüşmede, terörizm karşısındaki ortak çaba ve bu bağlamdaki birçok konu konuşuldu fakat kaynaklar, askeri operasyonlar ve yöntemler hakkında konuşulmadı" dedi. ​Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Ben de odadaydım ve böyle bir şey olmadı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 'IŞİD hakkında son derece gizli bilgiler paylaştığını' yazan Washington Post'un bu iddiasını 'uydurma' olarak nitelendirdi.

TRUMP ARTARDA İKİ TWEET ATTI

Trump bu yalanlamadan birkaç saat sonra Twitter'dan "Uçuş güvenliği ve terörizme dair gerçekleri Beyaz Saray'daki açık buluşmada paylaşmak istedim. İnsani nedenler ve artı Rusya'nın DEAŞ ve terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum" yazarak iddiaları doğrulamış oldu.

DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİLER RAHATSIZ

Haber Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcileri arasında da rahatsızlığa yol açtı. Demokrat Senatör Dick Durbin Trump'ın yaptığının tehlikeli ve umursamaz gibi göründüğünü belirtti. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Bob Corker eğer doğru ise olayın rahatsız edici olduğunu belirtti.

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