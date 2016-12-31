Dünya 2017'ye merhaba dedi!

Türkiye dahil bir çok ülke yeni yıla geri sayım için başlarken dünya 2017'ye merhaba demeye başladı. Sırasıyla 2017'yi ilk kucaklayan ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati ada devleti, Tonga ve Büyük Okyanus'taki Samoa adaları ardından Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda yeni yılın ilk anlarını muhteşem bir havai fişek gösterisiyle karşıladı.

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterisinde 500 kilogram havai fişek kullanıldı. Sky Tower'da aralıksız 5 dakika boyunca havai fişekler patlatıldı.

Yani Zelanda'nın hemen ardından 2017'yi kucaklayan ülke Avustralya oldu. Ülkenin Sydney kentinde bu yıl da yeni yıl için düzenlenen havai fişek gösterilerinde göz kamaştıran bir manzara vardı. Henüz yeni yıla girmeden bile havai fişek gösterileri başlamıştı.