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'Dün Osmanlı Devleti'nde huzurla yaşayan bütün etnik unsurlar, bugün...'
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'Dün Osmanlı Devleti'nde huzurla yaşayan bütün etnik unsurlar, bugün...'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir. Dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir. Dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul İl Protokolü İftarına katıldı. Gecede bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "İstanbul'un Fethi ile insanların gönüllerine atılan saygı ve muhabbet tohumları yeniden filizlenmiştir. Dünya döndükçe, güneş doğdukça bu kardeşlik iklimi daima var olacaktır" dedi.
Türkiye'nin onlarca etnik kökenin, farklı inanışın, değişik yaşam tarzlarının tarih boyunca birlikte olduğu bir huzur coğrafyası olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir. Dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır. Hedefinde bu iklimi bozmak isteyenler, tarihin her döneminde olduğu gibi yine sukutuhayale uğrayacaktır. Bizler, emanet aldığımız bu mirası, kardeşlik hukukunun gereğini her daim yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.
"Kutlu ecdat, 6 asır boyunca dünyayı adalet, barış ve huzurla yönetmiştir" diyen Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bugün bu uzlaşı, birlik, beraberlik yaklaşımına ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dünden daha çok ihtiyacı vardır. Bundan dolayı, idrak etmeye başladığımız bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum."
(Selim Bayraktar/İHA)

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